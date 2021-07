Eriksen, l’Uefa invita alla finale il danese e i medici che lo hanno salvato

Pubblicità

La Danimarca in finale potrebbe essere un’impresa, Eriksen sarebbe un miracolo. Il giocatore, che è stato salvato in campo dopo il malore che aveva fermato il cuore nella prima partita della sua nazionale, a Copenaghen contro la Finlandia, è stato invitato dall’Uefa a Londra. A vedere le due squadre che si gocheranno l’Europeo, che ci sia la sua Danimarca o meno, che abbia battuto l’Inghilterra in finale o no.

L’Uefa ha invitato il giocatore che è stato operato al cuore – i medici gli hanno impiantato un defibrillatore che gli servirà per regolare il battito – dopo l’arresto cardiaco in campo: ora sta bene e la foto postata da un bambino di 11 anni incontrato al mare lo testimoniano.

L’Uefa ha invitato lui e la moglie, ma anche il personale medico e paramedico – sei persone in tutto – che gli hanno salvato la vita con un intervento tempestivo. Al momento non è arrivata alcuna conferma di partecipazione. Uno dei paramedici si è detto onorato di aver ricevuto l’invito: “Sono eccitato, come un bambino alla vigilia di Natale – ha detto a una rivista danese – sono molto orgoglioso dei miei sforzi, ma anche di tutta la squadra. Non è stato un impegno individuale. Spero di vedere la Danimarca contro l’Italia”.





