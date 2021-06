Eriksen si accascia a terra durante Danimarca-Finlandia: massaggio cardiaco in campo, dramma agli Europei

Pubblicità

Dramma a Copenaghen durante Danimarca-Finlandia, prima partita del gruppo B degli Europei. Christian Eriksen, il giocatore danese dell’Inter, è stramazzato a terra all’improvviso al 43′ del primo tempo della partita in corso allo stadio Parken. In un silenzio irreale, tra i giocatori e il pubblico in lacrime, si sono visti i sanitari eseguire il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca al giocatore.

Euro2020, malore per Eriksen durante Danimarca – Finlandia

Nelle immagini della partita si vede chiaramente Eriksen che correndo rientra dalla linea di fondo, comincia a barcollare e cade da solo in avanti privo di sensi. L’intervento dei sanitari, richiamati dai giocatori, è stato immediato: i suoi compagni di squadra si sono poi messi in piedi facendo da scudo per proteggere lo scudo. Dopo alcuni minuti Eriksen è stato trasportato negli spogliatoi protetto da un telo. Il massaggio cardiaco è durato 11 minuti, il giocatore danese è stato intubato.

(afp)

Sul campo ha assistito ai soccorsi in lacrime la moglie di Eriksen, scesa dalle tribune e sostenuta sul terreno di gioco dal portiere Schmeichel e da Kjaer. La partita è stata sospesa, come ha comunicato la Uefa. per “emergenza medica”.

All’Inter dal 2020

Ventinove anni, Eriksen ha esordito con l’Ajax nel 2010. Nel 2013 passa al Tottenham dove colleziona 226 presenze e 51 goal: agli Spurs raggiunge la finale della Champions League nel 2019. Nel 2020 il passaggio all’Inter per 27 milioni di euro con un contratto fino al 30 giugno 2024. In nerazzurro ha giocato 43 partite segnando 4 gol ed è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto nel campionato di Serie A appena concluso. È stato premiato quattro volte come calciatore danese dell’anno, nel 2013, 2014, 2015 e nel 2018.





