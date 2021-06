Euro2020, Federico Chiesa segna in un Europeo come il padre Enrico: ecco le ”dinastie” del calcio

Pubblicità

Federico Chiesa segna in un’edizione degli Europei 25 anni dopo il padre. Ma se il gol di Enrico non servì a superare il primo turno, quello dell’attuale giocatore della Juventus è stato decisivo per il passaggio ai quarti degli azzurri. Il calcio italiano ha conosciuto altri importanti passaggi di testimone tra padri e figli. Il primo fu quello tra Valentino Mazzola, leggenda del Grande Torino, e Sandro, bandiera della grande Inter di Helenio Herrera negli anni Sessanta. Negli anni Ottanta il passaggio di consegne avvenne in casa Milan: Paolo Maldini, più di 900 presenze e capitano del Milan di Silvio Berlusconi, seguì le orme del padre Cesare in rossonero. A cura di Francesco Cofano

