Euro2020, Mattarella a Wembley per la finale Italia-Inghilterra

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli europei domenica sera a Wembley. Lo si apprende da fonti del quirinale. Sarà il capo dello Stato a rappresenterà l’Italia a Londra nella partita contro l’Inghilterra, come anticipato oggi da Repubblica. La decisione, trapela dal Quirinale, è stata confermata presa oggi dopo la verifica di alcune questioni sanitarie. La variante Delta ha il suo epicentro proprio nel Regno Unito e dovrannoe ssere seguite le procedure legate alla quarantena.

Mattarella a Wembley. Il Quirinale ci pensa di Tommaso Ciriaco , Concetto Vecchio 07 Luglio 2021

L’Italia in campo deve essere rappresentata ai massimi livelli nella tribuna autorità domenica sera. E alla fine, tra Mario Draghi e Mattarella, la scelta è ricaduta sul presidente della Repubblica. Il premier aveva contestato nei giorni scorsi la scelta di tenere semifinali e finale dell’Europeo a Wembley, vista la crescita dei contagi in Inghilterra. Di più: il premier aveva candidato l’Italia come Paese ospitante, suscitando qualche fastidio nel quartier generale di Boris Johnson e ricevendo un “no, grazie” dall’Uefa. Il viaggio quindi non è per il momento un’opzione concreta.