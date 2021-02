Europa League: italiane sfortunate: il Manchester United per il Milan, lo Shakhtar per la Roma

ROMA – Sorteggio sfortunato a Nyon per le italiane. Evitato il derby italiano tra Roma e Milan, ma le buone notizie per giallorossi e rossoneri finiscono qui. Se Fonseca agli ottavi di finale di Europa League sfiderà il suo passato, lo Shakhtar Donetsk, la squadra di Stefano Pioli, pesca uno degli avversari più temibili dell’urna: il Manchester United di Solskjaer, secondo un Premier League alle spalle del Manchester City.

L’andata a Manchester per il Milan

Il Milan giocherà la gara d’andata il prossimo 11 marzo in Inghilterra, mentre la partita di ritorno è in programma il 18 a Milano. Lo Shakhtar, club che Fonseca ha allenato dal 2016 al 2019, prima di approdare a Roma, giocherà la gara d’andata in casa, mentre il ritorno si disputerà all’Olimpico. Negli altri accoppiamenti è andata bene al Tottenham di Mourinho che sfiderà la Dinamo Zagabria e all’Arsenal che se la vedrà con l’Olympiacos. Le altre: Ajax-Young Boys, Dinamo Kiev-Villarreal, Slavia Praga-Glasgow Rangers e Granada-Molde.