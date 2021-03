Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: Pellegrini, El Shaarawy e Mancini stendono gli ucraini

Pubblicità

ROMA – La Roma si tinge d’azzurro e con la firma di tre nazionali, Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, rispedisce a casa lo Shakhtar Donetsk confezionando un 3-0 pesante con vista sui quarti di Europa League. I giallorossi hanno vinto sfoderando una prova praticamente perfetta. Castro ha nettamente perso la sfida tattica con Fonseca che, evidentemente, conoscendo alla perfezione la squadra che ha allenato fino al 2019, l’ha colpita sfruttando i suoi punti deboli. La qualificazione non è già conquistata ma, indubbiamente tra una settimana a Kiev, malgrado il clima rigido e la presenza dei tifosi sulle tribune, la gara di ritorno si preannuncia molto meno dura del previsto.

<< La cronaca della partita >>

Fonseca lancia Mkhitaryan finto centravanti

Il tecnico portoghese in avvio ha deciso di dare un turno di riposo a Smalling e a Borja Mayoral rilanciando Kumbulla in difesa e affidando a Mkhitaryan il ruolo di centravanti. Alle sue spalle ha rialzato Pellegrini, riportando Villar a metà campo. Poi, rispetto alla gara con il Genoa, ha restituito una maglia da titolare a Spinazzola. Castro ha risposto con un abbottonato 4-1-4-1 con Maycon davanti alla difesa e Junior Moraes unica punta.

Pellegrini sorprende lo Shakhtar

Lo Shakhtar ha tentato di mettere in scacco la Roma tenendo i reparti cortissimi e la difesa alta. I giallorossi hanno faticato per 23′, riuscendo a impensierire Trubin solo su calcio d’angolo, con un tocco fortunoso di Villar, ma alla fine hanno trovato la verticalizzazione giusta per sorprendere la linea avversaria: Pedro ha lanciato sul filo del fuorigioco Pellegrini che, con un pregevole tocco d’esterno destro, ha infilato Trubin in uscita.

Infortunio al polpaccio per Mkhitaryan

Lo Shakhtar ha reagito e per poco non ha immediatamente pareggiato con Moraes che si è visto chiudere lo specchio da un attento Lopez su un cross di Dodo. La Roma non si è rilassata e, anzi, ha sfiorato il raddoppio prima della fine del tempo: su un rinvio errato di Trubin, Mkhitaryan ha provato a infilare la porta con un pallonetto da 40 metri ma ha spedito la sfera di poco alta. Il tentativo, però, è costato caro all’armeno che si è infortunato al polpaccio ed è stato costretto a lasciare il campo a Borja Mayoral.

El Shaarawy e Mancini chiudono i conti

Nella ripresa lo Shakhtar è ripartito tenendo il baricentro più alto e ha subito creato due brividi a Pau Lopez con Teté. La Roma ha badato al sodo, chiudendosi e ripartendo di rimessa, e ha sfruttato l’ingresso di un fresco El Shaarawy, entrato al posto di uno stanco Pedro (protagonista di un botta e risposta polemico prima del cambio con Fonseca) per spaccare in due la partita. Il ‘Faraone’ si è divorato il 2-0 da pochi passi su un cross di Pellegrini ma al 73′ si è rifatto con gli interessi con una grande azione personale su lancio di Mayoral: dribbling a rientrare ai danni di Dodo e Vitao e dolcissimo pallonetto a scavalcare Trubin in uscita. Lo Shakhtar ha accusato il colpo e, allora, la Roma ne ha approfittato per incrementare il bottino su calcio d’angolo con il solito Mancini bravo a deviare in rete di testa un angolo di Pellegrini prolungato in mezzo di nuca da Cristante. Per la Roma è la serata perfetta. Per completare l’opera, però, non dovrà distrarsi in Ucraina.

ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0 (1-0)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; G.Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara (33′ st Ibanez), Spinazzola (33′ st Bruno Peres); Lo.Pellegrini (33′ st C.Perez), Pedro (16′ st El Shaarawy); Mkhitaryan (35′ pt B.Mayoral). (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 6 Smalling, 61 Calafiori, 9 Dzeko). All.: P. Fonseca.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete (42′ st Konoplyanka), Marlos (42′ st Marcos Antonio), Alan Patrick (34′ st Solomon), Taison (34′ st Sudakov); Moraes (30′ st Dentinho). (1 Shevcenko, 30 Pyatov, 15 Korniienko, 4 Kryvstov, 77 Bondar, 50 Bolbat, 59 V’Yunnyk). All.: Luis Castro.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo).

Reti: nel 23′ Lo. Pellegrini; nel st 28′ El Shaarawy, 32′ G. Mancini.

Ammoniti: 10′ st Kumbulla, 13′ st Alan Patric, 29′ st Maycon e 30′ st Taison per gioco scorretto; 38′ st G.Mancini per proteste.

Angoli: 7-3 per la Roma.

Recupero: 2′ e 4′.





