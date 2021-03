Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma 1-2: Borja Mayoral trascina i giallorossi ai quarti

Pubblicità

KIEV – Il freddo di Kiev non fa tremare la Roma. Dopo il 3-0 dell’andata, batte anche al ritorno (1-2) lo Shakhtar e vola nei quarti. Malgrado i timori della vigilia, i giallorossi non hanno incontrato alcun problema contro una squadra che è sembrata scendere in campo poco convinta di poter centrare la grande impresa. La Roma ha giocato con personalità e senza distrazioni e alla fine, grazie a una doppietta di Mayoral, si è tolta anche la soddisfazione di battere per la prima volta a domicilio lo Shakhtar, con cui aveva sempre perso in Ucraina.

Fonseca lascia a riposo Mancini, Pellegrini e Dzeko

Fonseca per l’occasione ha deciso di tenere a riposo Mancini, Pellegrini e Dzeko. Per cui in difesa ha riproposto Cristante nel ruolo di libero, in mediana ha restituito una maglia a Diawara e ha rispolverato sulle fasce i titolari Karsdorp e Spinazzola. Infine in avanti ha lanciato il trio tutto spagnolo Perez-Pedro-Mayoral. Sul fronte opposto Castro, perso per infortunio Ismaily, ha deciso di spostare Matvienko a sinistra inserendo Kryvtsov al centro. Poi ha escluso, a sorpresa, Marlos e Taison inserendo un mediano in più, Marcos Antonio, e Solomon.

Primo tempo in controllo per i giallorossi

Lo Shakhtar ha tentato di prendere subito in mano l’iniziativa ma lo ha fatto con ritmi bassi. La Roma, tenendo ben strette le linee, non ha sofferto creando, anzi, di rimessa due brividi a Trubin con Mayoral e Spinazzola. Solo attorno alla mezz’ora i padroni di casa sono riusciti a calciare verso Lopez: ma un sinistro da fuori di Alan Patrick e un colpo di testa di Marlos non hanno spaventato più di tanto il portiere spagnolo.

Mayoral chiude il discorso qualificazione

Per continuare a non rischiare nulla, Fonseca in avvio di ripresa ha messo Mancini al posto di Ibanez, già ammonito e ancora un po’ stordito dopo un colpo alla nuca rimediato in uno scontro fortuito con Kumbulla. La Roma è rientrata determinata e, al primo affondo (48′), ha segnato il gol della sicurezza: Karsdorp è andato via in area sulla destra e ha centrato in mezzo per Mayoral che ha segnato di testa approfittando di un pallone accomodatogli in scivolata da Kryvtsov.

Moraes illude lo Shakhtar

Lo Shakhtar ha sbandato ma è stato graziato da Pedro, Perez e dallo stesso Mayoral che non hanno avuto il cinismo necessario per raddoppiare. I tre cambi decisi da Fonseca per far riposare Karsdorp, Spinazzola e Diawara (dentro Peres, Calafiori e Pellegrini) hanno rilassato la Roma che, dopo appena 1′ (59′), ha incassato il pari da Moraes, bravo ad arrivare in scivolata sul secondo palo su una sponda aerea di Alan patrick. Lo Shakhtar ha avuto un sussulto ma a spegnere anche gli ultimi sogni ha pensato Lopez con una bella deviazione in angolo su un destro a giro di Konoplyanka, appena entrato.

Mayoral fa doppietta e chiude i conti

Passato il pericolo, la Roma ha continuato a gestire con calma e al 72′ è tornata avanti con una bella azione tutta spagnola, ideata da Pedro, rifinita da Carlez Perez e conclusa in rete da Mayoral. La gara, di fatto, si è chiusa qui. Nel finale c’è stato giusto il tempo di vedere Lopez mettersi ancora in luce per una bella parata su un velenoso sinistro dal limite di un altro subentrato, Marlon, e poi Perez divorarsi l’1-3 a tu per tu con Trubin. Poco male: la Roma gioisce lo stesso. Adesso le attenzioni vanno tutte al sorteggio di venerdì a Nyon.

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2 (0-0)

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Trubin; Dodo (37′ st Bolbat), Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick (15′ st Konoplyanka), Marcos Antonio, Maycon; Tete (15′ st Marlos), Moraes (32′ st Dentinho), Solomon (32′ st Sudakov). (1 Shevcenko, 30 Pyatov, 5 Khocholava, 77 Bondar, 7 Taison, 99 Fernando, 28 Marquinhos) Allenatore: Luis Castro.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez (1′ st Mancini), Cristante, Kumbulla; Karsdorp (13′ st B. Peres), Villar, Diawara (13′ st Pellegrini), Spinazzola (13′ st Calafiori); Carles Perez, Pedro (30′ st El Shaarawy); Mayoral. (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 9 Dzeko) Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spa).

Reti: 3′ st Mayoral, 14′ st Moraes, 27′ st Mayoral.

Angoli: 5 a 0 per lo Shakhtar.

Recupero: 3′ – 2′.

Ammoniti: 25′ pt Ibanez per gioco scorretto, 38′ pt Marcos Antonio per simulazione, 10′ st Alan Patrick per gioco scorretto, 12′ st Karsdorp per gioco scorretto.





