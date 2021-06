Europei, Danimarca-Belgio 1-2: De Bruyne entra e regala ai suoi gli ottavi

Pubblicità

Pubblicità

COPENAGHEN – Irrompe il ciclone De Bruyne agli Europei. Fa il suo esordio nella ripresa e con due giocate da fuoriclasse rialza i suoi, sotto 0-1 con la Danimarca, e li trascina a una vittoria che vale il pass per gli ottavi. L’ingresso del talento del Manchester City, al rientro dopo la doppia frattura, al setto nasale e all’orbita, occorsagli nella finale di Champions League, ha cambiato completamente una partita che il Belgio ha terribilmente sofferto per 45′. La Danimarca, intenzionata a regalare a Eriksen, ancora sul letto dell’ospedale, una vittoria fondamentale si è dovuta arrendere malgrado una prova orgogliosa. La sconfitta, però, non mette definitivamente fine alle speranze di Kjaer e compagni che, in caso di successo nell’ultima gara, con la Russia a Copenhagen, potrebbero passare come una delle migliori terze.

<< La cronaca della gara>>

Doppio omaggio a Eriksen, Hjulmand cambia la Danimarca

Nel giorno dedicato a Eriksen, omaggiato prima della gara dagli organizzatori con una maglia gigante sventolata in mezzo al campo con il suo numero e il suo nome e poi al 10′ da tutti i giocatori e dall’arbitro Kuipers con un lungo e sentito applauso che ha fatto commuovere anche Lukaku, Hjulmand ha sorpreso tutti stravolgendo il proprio credo, vista la caratura dell’avversario: ha deciso di mettersi a specchio (3-4-2-1) varando la difesa a tre con Vestergaard messo accanto a Christensen e a Kjaer. Ha alzato sugli esterni Wass e Maehle e ha inserito Damsgaard nel duo alle spalle di Poulsen. Martinez ha risposto piazzando Meunier a destra al posto dell’infortunato Castagne e Denayer al centro della difesa invece di Boyata.

Europei, Danimarca-Belgio: l’urlo dello stadio e l’applauso per Eriksen, così è stato cancellato quel terribile silenzio dal nostro inviato Maurizio Crosetti 17 Giugno 2021

Regalo di Denayer, Poulsen ringrazia

Una mossa decisamente poco illuminata visto che dopo appena 2′ proprio Denayer ha regalato palla sulla trequarti a Hojbjerg bravo a smarcare velocemente Poulsen che con un preciso diagonale ha infilato Courtois. Sulle ali dell’entusiasmo la Danimarca ha insistito creando altri cinque pericoli a Courtois con gli inserimenti di Maehle e Braithwaite e con una bella azione personale di Damsgaard. Il Belgio ha terribilmente faticato a riprendersi. Solo dopo la mezz’ora è riuscito, quantomeno, ad alzare il baricentro ma non ha mi trovato una via di passaggio utile per servire a dovere i propri avanti.

Euro2020, l’omaggio a Eriksen in Danimarca-Belgio: tutti fermi al 10′ e dalle tribune parte un lungo applauso

De Bruyne entra e cambia la partita: assist e gol

Martinez ha rotto gli indugi giocandosi la carta De Bruyne, piazzato a fare il finto centravanti al posto di Mertens, e la partita è cambiata: al 55′ Lukaku è andato via sulla destra a Vestergaard e ha servito un pallone in mezzo al fuoriclasse del City che con una finta da campione ha messo a sedere tre difensori dando a Thorgan Hazard una palla solo da depositare in rete. Il Belgio ha preso fiducia e, con l’ingresso di Witsel e, soprattutto, Eden Hazard, ha ribaltato il risultato. Al 70′ l’attaccante del Real ha scambiato col fratello e ha smarcato al limite l’accorrente De Bruyne che con un gran fendente di sinistro ha infilato Schmeichel.

Traversa di Braithwaite nel finale

La Danimarca ha tentato con il cuore di raddrizzare la sfida. I cambi decisi da Hjulmand (Stryger Larsen, Jensen, Cornelius e, soprattutto, Skov Olsen) hanno dato la scossa decisiva per tentare il tutto per tutto ma la squadra non è stata fortunata: per due volte Braithwaite ha sfiorato il 2-2, prima impegnando in mezza girata Courtois e poi spedendo un colpo di testa all’incrocio dei pali. Le ultime speranze di evitare la seconda sconfitta sono svanite su un destro da fuori di Jensen che ha sorvolato di poco la traversa. Il Belgio tira, così, un sospiro di sollievo e ipoteca già il 1° posto nel gruppo B. All’orizzonte, se tutto andrà come previsto, si staglia ai quarti una possibile sfida con l’Italia a Monaco di Baviera.

DANIMARCA-BELGIO 1-2 (1-0)

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard (39′ st Skov Olsen) Wass (16′ st Stryger), Hoejbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Braithwaite, Poulsen (16′ st 15 Norgaard) (16 Loessl, 22 Ronnow, 2 Andersen, 7 Skov, 12 Dolberg, 13 Jorgensen, 19 Wind, 21 Cornelius, 24 Jensen). Ct:

Hjulmand.

Belgio (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker (14′ st Witsel), T.Hazard (47′ st 3 Vermaelen), Mertens (1′ st De Bruyne), Lukaku, Carrasco (14′ st E.Hazard) (12 Mignolet, 13 Sels, 4 Boyata, 20 Benteke, 23 Batshuayi, 24 Trossard, 25 Doku, 26 Praet). Ct: Martinez.

Arbitro: Kuipers (Ola).

Reti: nel pt 1′ Poulsen; nel st 10′ T.Hazard, 25′ De Bruyne.

Angoli: 4 a 2 per il Belgio:

Recupero: 1′ e 5′.

Ammoniti: Wass, Jenssen e T.Hazard per gioco falloso, Damsgaard per comportamento non regolamentare.





Go to Source

Tweet Share Pinterest