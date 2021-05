Europei di nuoto, Benedetta Pilato medaglia d’oro nei 50 rana: “Un po’ me lo aspettavo”

BUDAPEST. Benedetta Pilato conquista l’oro nei 50 rana agli Europei di nuoto che oggi si concludono a Budapest. La sedicenne tarantina, che in semifinale aveva stabilito il record del mondo in 29″30, ha vinto la finale in 29″35: per oltre metà gara ha nuotato a ritmi ancora più veloci, per poi cedere leggermente nelle ultime bracciate. Argento per Hulkko (Finlandia), bronzo per Efimova (Russia). La lombarda Arianna Castiglioni chiude sesta (30″35), a soli 13 centesimi dal podio.

“Torno a casa soddisfatta”

“Sono contenta, un po’ me l’aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo – ha commentato con lucidità Benedetta Pilato dopo la gara – Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque centesimi vanno molto bene”. Per la ragazza di Taranto un primo bilancio. “Tra due giorni torno a casa, mi manca tanto il mio cane. Sono soddisfatta, ma avrei voluto fare meglio nei 100”.

Le altre finali: Milak domina i 100 farfalla

Ranomi Kromowidjojo ha vinto la medaglia d’oro nei 50 metri farfalla femminili agli Europei di nuoto di Budapest. L’olandese ha chiuso in 25″30, precedendo la francese Melanie Henique (25″46) e la danese Emilie Beckmann (25″59). Nella gara sprint maschile dei 50 stile libero, l’ha spuntata a sorpresa il finlandese Ari-Pekka Liukkonen con il tempo di 21″61, precedendo il britannico Benjamin Proud (21″69) e il greco Kristian Gkolomeev (21″73). Sesto e ottavo posto per i due azzurri Lorenzo Zazzeri (21″92) e Alessandro Miressi (22″19). Niente medaglia per l’Italia nei 100 farfalla: Federico Burdisso non è andato oltre il quinto posto. L’azzurro ha nuotato in 51″39. Medaglia d’oro all’ungherese Kristof Milak in 50″18. Argento al bulgaro Josif Miladinov in 50″93, bronzo al britannico James Guy in 50″99.