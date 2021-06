Europei, Draghi: voglio portare la finale a Roma

Pubblicità

Arrivederci Roma. E potrebbe davvero essere solo un arrivederci. Anche se tutto dipende da Londra, c’è una possibilità che il circo di Euro 2020 (diventato 2021) sia costretto a traslocare le proprie finali. E dove se non nello stadio che ha inaugurato il torneo? Lo ha confermato il Presidente del Consiglio Mario Draghi: “Lavoriamo per le finali a Roma”, ha detto in conferenza stampa. Possibile? Forse. La chiave: allargare la capienza dell’Olimpico fino a 32 mila posti, il doppio rispetto a oggi, arrivando ad aprire il 50% dei posti. Serve una volontà politica: quella che ha manifestato il Premier.

“Non lasceremo mai Londra”, è la posizione attuale della Uefa, che sulle final four a Wembley aveva costruito il senso stesso di questo torneo itinerante. Ma c’è un problema che la Uefa non poteva valutare: né ai tempi, né all’inizio della primavera quando aveva finalmente sciolto le riserve sulle città che avrebbero dovuto ospitare le partite. Era una fase in cui i vaccini avevano fatto di Londra il posto più sicuro d’Europa (c’era persino chi avrebbe voluto spostar lì l’intero Europeo). Ma i 9284 contagi e 6 morti di ieri nel Regno Unito sono un fatto: la variante delta sta mettendo a forte rischio le certezze del calcio europeo. Nei giorni scorsi, la Uefa ha già “minacciato” il trasloco: l’obiettivo era ottenere delle esenzioni dalle restrizioni sui viaggi per le norme anti-covid in favore di 2500 invitati alle “finals”. Insomma, un braccio di ferro puramente politico che non nascondeva la volontà reale di abbandonare Wembley. Anche perché Celeferin deve a Johnson l’infanticidio del progetto Superlega: senza il suo pressing sui club inglesi e la minaccia di tassarne mostruosamente i proventi, non sarebbe stato possibile abortire così in fretta quell’idea.

Nel frattempo, però, l’idea di valutare dei piani alternativi è rimasta latente. E la paura per l’incremento dei casi dovuti alla variante, suggerisce almeno di guardarsi intorno. E qui nasce l’idea Roma. Perché la Uefa non può certo prestarsi a far da stampella politica alla propaganda di Orban, che a Budapest riempie lo stadio di 58 mila persone, come se il covid non esistesse. Né la Russia, altra candidata a sostituire Londra, offre certezze, visto che anche lì la variante si sta diffondendo a macchia d’olio. Roma, al contrario, ha un trend in netto miglioramento. E l’organizzazione dell’Olimpico per la cerimonia inaugurale è stata un trionfo che ha fatto innamorare il presidente Uefa Ceferin. La condizione, sarebbe ottenere dal ministro Speranza un’apertura dell’Olimpico fino a 32 mila posti. La soglia – è circa il 50% della capienza – a cui la Uefa non potrebbe dire no. Ma finora è un proposito solo teorico: nessuno dalla Federcalcio si è mosso o si muoverà, anche perché il presidente Gravina conosce bene l’orientamento Uefa di non rinunciare a Londra e lo ha detto pubblicamente: “Smentisco categoricamente l’ipotesi di uno spostamento”. Ma se a fare il primo passo dovesse essere proprio la Uefa, la questione prenderebbe improvvisamente una piega del tutto diversa.





