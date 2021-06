Europei, Finlandia-Belgio 0-2: Lukaku spinge i Diavoli Rossi dalla parte degli azzurri

Pubblicità

SAN PIETROBURGO – Nel segno del solito Lukaku, autore del 63° gol in nazionale, il Belgio batte (2-0) anche la Finlandia e vola agli ottavi a punteggio pieno confermando di essere sicuramente una delle favorite per la vittoria finale. La squadra di Martinez, prima nella classifica Fifa, si conferma una macchina schiacciasassi: 12° risultato utile di fila, 33/a partita consecutiva in cui va a bersaglio. Chiunque delle terze se la ritrovi di fronte ora a Siviglia, insomma, avrà davvero vita dura. E si addensano nubi nere anche sull’orizzonte azzurro visto che, se tutto andrà come da previsioni, nei quarti i Diavoli rossi incrocerebbero proprio la strada dell’Italia.

Belgio, quanta qualità

In una gara in cui gli sarebbe bastato anche un pari, il Belgio ha messo sul piatto della bilancia tutta la sua grande qualità. La Finlandia le ha provate tutte per resistere strenuamente per portare a casa una storica qualificazione ma alla fine si è dovuta arrendere, un po’ alla sfortuna (l’autorete di Hradecky), un po’ alla forza fisica e tecnica di una squadra che, malgrado i cambi, conferma di avere molteplici soluzioni per cambiare da un momento all’altro la partita.

Martinez come Mancini: 8 cambi

Vista la qualificazione già acquisita, Martinez ha imitato Mancini attuando 8 cambi: fuori, oltre all’infortunato Thorgan Hazard, Alderwireld, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Carrasco e Mertens spazio a Boyata, Vermaelen, Trossard, Witsel, De Bruyne, Chadli, Doku e a Eden Hazard. Sul fronte opposto Kanerva, invece, ha cambiato una sola pedina nella squadra battuta dalla Russia preferendo Sparv a Schuller in mediana. Di contro ha cambiato atteggiamento schierando la difesa a 5 con Raitala e Uronen più bassi.

La Finlandia per 45′ imbriglia gli avversari

La Finlandia ha deciso di difendere basso lasciando il pallino in mano agli avversari e la tattica per tutto il primo tempo ha dato i suoi frutti: i Diavoli Rossi hanno spinto ma troppo lentamente creando solo due veri pericoli a Hradecky, prima con una serpentina in area di De Bruyne chiusa con un cross radente che Arajuuri ha rischiato di spedire nella propria porta e poi con un destro a giro di Doku respinto brillantemente dal portiere finnico.

Il Var cancella l’1-0 di Lukaku

Martinez, che invano nel finale di primo tempo aveva cambiato qualcosa tatticamente spostando Doku a sinistra mettendo Hazard dietro a Lukaku, ha deciso di rimettere gli uomini al loro posto, consapevole di riuscire a sboccare il risultato con una giocata dei suoi talenti. Hazard ha scaldato i motori sfiorando per tre volte il bersaglio, Lukaku, smarcato al limite da De Bruyne, ha segnato (65’) appena Arajuuri se lo è dimenticato ma si è visto cancellare il gol dal Var per millimetrico fuorigioco.

Palo-traversa di Vermaelen, autogol di Hradecky

Vedendo i suoi in difficoltà Kanerva ha provato a coprirsi ulteriormente con gli ingressi di Alho e Kauko per Uronen e Pohjanpalo ma non è bastato. Il Belgio alla fine è inevitabilmente passato (74′), anche se con un pizzico di fortuna: su un angolo, Vermaelen è svettato di testa e ha schiacciato la palla sul palo e sulla traversa; la sferza è schizzata dalle parti di Hradecky che non è riuscito a evitare di farla carambolare dentro la porta.

Lukaku fa 2-0, Finlandia sull’orlo dell’eliminazione

La Finlandia, sull’orlo dell’eliminazione, si è riversata in avanti, ha sfiorato il bersaglio con un sinistro da fuori di Lod ma alla fine si arresa allo strapotere fisico di Lukaku che, smarcato in area dal solito De Bruyne, si è girato e ha scagliato un gran destro a fil di palo. L’unica buona notizia per la Finlandia arriva dal 4-1 della Danimarca alla Russia che le consente di chiudere al 3° posto e sognare ancora. Ma con 3 punti e un -2 di differenza reti (che la pone già dietro a Svizzera e a Ucraina) le speranze di proseguire il cammino nella competizione sono veramente esigue.

FINLANDIA-BELGIO 0-2 (0-0)

Finlandia (5-3-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen (25′ st Kauko); Lod (45′ st Forss), Sparv (14′ st Shueller), Kamara; Pohjanpalo (25′ st Alho), Pukki (45′ st Jensen). (12 Joronen, 23 Jaakkola, 5 L.Vaisanen, 25 Ivanov, 7 Thomas Taylor, 24 Valakari, 13 Soiri). All.: Kanerva.

Belgio (3-4-3): Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard (31′ st Meunier), De Bruyne (45′ st Vanaken), Witsel, Chadii; Doku (31′ st Batshuayi), R.Lukaku (39′ st Benteke), E.Hazard. (12 Mignolet, 13 Sels, 5 Vertonghen, 19 Dendoncker, 8 Tielemans, 26 Praet, 11 Carrasco, 14 Mertens). All.: Martinez.

Arbitro: Brych (Germania).

Reti: nel st 29′ Hradecky (autogol), 36′ R. Lukaku.

Angoli: 5-0 per il Belgio.

Recupero: 1′ e 3′.





