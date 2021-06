Europei, Francia-Germania 1-0: un autogol di Hummels condanna i tedeschi

Pubblicità

Pubblicità

MONACO DI BAVIERA – La regina irrompe agli Europei subito con un colpo di scena: vince (1-0) la sfida tra giganti con Germania a Monaco di Baviera e conferma di essere la principale candidata ad alzare la coppa. La Francia di Deschamps che, non a caso, non prende gol da 483′, ha dato una dimostrazione di impressionante solidità: sorretta dai sontuosi Varane, Kimpembé e Kanté ha spento ogni velleità della formazione teutonica e alla fine si è imposta cinicamente capitalizzando al massimo l’autorete dopo 20′ di Hummels. Per la Germania è un ko che pesa. Non solo psicologicamente ma anche dal mero punto di vista numerico visto che ora si ritrova già al terzo posto nel girone di ferro, costretta a far risultato contro il Portogallo il 19 giugno, sempre a Monaco, per rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi.

<< La cronaca della partita >>

Autogol di Hummels, Rudiger morde Pogba

La Francia in avvio ha deciso di attendere, lasciando sfogare nel loro sterile palleggio i tedeschi. Al quarto d’ora, però, ha accelerato e, dopo aver creato due brividi a Neuer con Pogba e Mbappé, è passata (20′), anche se con un pizzico di fortuna: Pogba ha smarcato in area sulla sinistra l’accorrente Hernandez che con un cross teso in mezzo ha indotto Hummels, spaventato dalla presenza alle sue spalle di Mbappé, a scagliare il pallone nella propria porta. La Germania ha reagito con orgoglio ma non ha trovato lo specchio in tre buone occasioni con Muller di testa, Kroos su punizione e con un destro ravvicinato di Gundogan. Sul finire di tempo c’è stato un episodio curioso: Rudiger, nel pressare Pogba, ha rifilato un leggero morso alla schiena del centrocampista del Manchester United a palla lontana. Il Var ha visto ma ha preferito sorvolare, ritenendo il gesto probabilmente bonario.

Rudiger, morso sulla schiena a Pogba durante Francia-Germania

Curioso episodio sul finire di primo tempo di Francia-Germania, protagonisti Rudiger e Pogba, vecchie conoscenze del calcio italiano. Il centrocampista francese ex Juventus si è lamentato nei confronti di arbitro e guardalinee per aver, secondo lui, subito un ‘morso’ sulla schiena da parte del difensore tedesco ex Roma. Le telecamere, effettivamente, sembrano riprendere un movimento strano di Rudiger sul dorso di Pogba al momento di una marcatura stretta, ma non così palese da portare all’intervento del Var. Non sono stati infatti presi provvedimenti nei confronti del centrale tedesco.

Palo di Rabiot, reti annullate a Mbappé e Benzema

Nella ripresa la Germania ha aumentato, inevitabilmente, la spinta e ha offerto il fianco al contropiede avversario. La Francia ha avuto tante occasioni per chiudere i conti ma un po’ per imprecisione un po’ per sfortuna non le ha capitalizzate: prima ha colpito un palo esterno con Rabiot, poi si è vista annullare due reti per millimetrici fuorigioco, entrambi di Mbappé. Sul primo episodio l’attaccante del Psg si era reso protagonista di un gol magistrale con un destro a giro palo-rete dopo aver saltato Ginter, sul secondo aveva fornito a Benzema la palla per mettere a segno l’agognato gol in nazionale in una competizione ufficiale dopo 7 anni. Costante spina del fianco, Mbappé ha sciupato un’altra ghiotta occasione in contropiede facendosi rimontare da un tentativo disperato in scivolata di Hummels mentre era lanciato solitario verso la porta.

Germania poco incisiva

In mezzo a tante opportunità per piazzare il colpo del ko si è vista anche la Germania che, però, ha avuto una sola limpida occasione per pareggiare, mancata al 54′ da Gnabry che ha spedito di poco oltre la traversa un destro al volo su cross di Gosens, tra i più attivi assieme a Kimmich. Loew le ha provate tutte per rendere più incisivi i suoi ma gli ingressi di Werner, Sané e, infine, Volland non hanno prodotto alcun risultato contro una squadra che non ha sbagliato una chiusura. Il resto d’Europa è avvisato. Per battere questa Francia servirà davvero un’impresa.

FRANCIA-GERMANIA 1-0 (1-0)

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L.Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Griezmann; Benzema (44′ st Tolisso), Mbappé. (16 Mandanda, 23 Maignan, 15 Zouma, 18 Digne 25 Kounde, 8 Lemar, 9 Giroud, 11 O.Dembelé, 20 Coman, 22 Ben Yedder). All.: Deschamps.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter (42′ st Emre Can), Hummels, Ruediger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens (43′ st Volland); Havertz (29′ st Sane), T.Mueller; Gnabry (29′ st Werner). (12 Leno, 22 Trapp, 3 Halstenberg, 15 Sule, 16 Klostermann, 24 Koch 26 Guenter, 17 Neuhaus). All.: Loew.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Rete: nel pt 20′ Hummels (autogol).

Ammonito: Kimmich per gioco falloso.

Angoli: 5-3 per la Germania.

Recupero: 1′ e 8′.





Go to Source

Tweet Share Pinterest