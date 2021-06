Europei, Galles-Svizzera 1-1. a Embolo replica Moore. E gli azzurri sono già in fuga

Pubblicità

BAKU – L’Italia è già in fuga nel girone A dei Campionati Europei, grazie al pareggio (1-1) di Baku tra Galles e Svizzera. Partita dai due volti: abbastanza deludente nel primo tempo e più vivace nella ripresa, con le due reti di testa di Embolo e nel finale di Moore. Qualche rimpianto in più per la formazione di Petkovic, che dopo il vantaggio ha avuto la chance di chiudere i conti e non è riuscita a sfruttarla.

<<La cronaca della partita>>

Le prossime due avversarie dell’Italia ha iniziato il cammino nel loro Europeo con il freno a mano tirato, complice l’atmosfera alquanto silenziosa del monumentale Olympic Stadium di Baku, troppo lontano per essere raggiunto in gran numero dai sostenitori del Galles e della Svizzera. Per questo le tribune sono rimaste lo stesso semivuote, nonostante il via libera da parte delle autorità locali per la vendita del 50 per 100 dei biglietti disponibili, che avrebbe in teoria permesso l’accesso all’impianto di almeno 30 mila spettatori. Molto meglio di niente, in ogni caso, dopo la via crucis di una stagione intera affrontata con le porte chiuse per l’emergenza Covid. Appena la fase di studio si è conclusa e i giocatori hanno spinto con più forza sull’acceleratore, infatti, i pochi spettatori presenti sulle tribune (tutti rispettosamente in piedi, durante la cerimonia degli inni nazionali) hanno trovato comunque il modo per farsi sentire. Ospite nel palchetto d’onore il tecnico veneto Giovanni De Biasi, che dopo le sue precedenti esperienze in panchina in Albania e in Spagna è da undici mesi il ct dell’Azerbaigian.

Il possesso palla svizzero

La prima emozione all’Olympic Stadium è arrivata al quarto d’ora, quando Moore ha impegnato di testa da una decina di metri il portiere Sommer, molto attento ad alzare il pallone sopra alla traversa. Ma la maggiore intraprendenza del Galles si è esaurita in fretta e con il possesso palla la Svizzera ha iniziato a guadagnare metri, costringendo Bale e compagni sulla difensiva. Il resto del primo tempo, dunque, s’è giocato quasi sempre nella metà campo della timida squadra di Page, soltanto di rado capace di rompere l’assedio degli avversari con qualche sortita di James e Morrell. Petkovic ha invece chiesto ai suoi di alzare il pressing e per poco (20′) Schar non è riuscito a fare centro con una conclusione di tacco, respinta d’istinto e con i piedi dal bravo Ward. Molto utile il lavoro tra le linee di Shaqiri, che si è messo al servizio dei compagni e ha cercato di farsi largo agendo da trequartista.

Embolo la sblocca di testa

Meno appariscente l’impatto con l’Europeo di Granit Xhaka, che per gli svizzeri si è già promesso sul mercato alla Roma. Il centrocampista che piace a Mourinho ha avuto una buona occasione al 24′ con una conclusione dal limite, spedita fuori bersaglio. Ma gli errori di mira più gravi sono stati del centravanti Seferovic, che per ben tre volte (soprattutto al 45′) non è riuscito a sbloccare il risultato. La formazione elvetica è però ritornata lo stesso in campo dopo l’intervallo con più convizione e ha legittimato la sua superiorità tecnica in avvio di ripresa, grazie alle fiammate del guizzante Embolo. Molto bello il suo duello con il portiere Ward, che gli ha negato il gol con una parata super (4′) e si è poi arreso sul successivo colpo di testa dell’attaccante, perso di vista da Roberts sul calcio d’angolo.

Un lampo di Moore salva il Galles

Non pervenuto il Galles, che ha rischiato subito dopo di finire ko su un tiro ravvicinato di Mbabu. Ma lo scampato pericolo ha finalmente scosso i Dragoni e la partita si è accesa quasi all’improvviso, con il pareggio mancato da Davies (16′) e il primo squillo di Ramsey, pericoloso su punizione. Pure Embolo ha avuto però la occasione del raddoppio, con un diagonale fuori di poco. Minimo invece il contributo di Bale, spesso ai margini della partita. C’è voluto allora uno stacco imperioso di Moore, già molto pericoloso nel primo tempo, per scardinare la difesa della Svizzera: cross di Morrell, colpo di testa del centrocampista del Luton Town (29′) e palla in fondo alla rete. Petkovic ha allora tentato di mischiare le carte e Gavranovic (appena spedito in campo al posto dell’evanescente Seferovic) ha impiegato meno di un minuto per riportare avanti i suoi: con un gol in mischia annullato tuttavia per fuorigioco su intervento del Var. Del solito Embolo l’ultimo assalto: duello vinto, questa volta, dall’ottimo Ward.





