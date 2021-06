Europei, Italia-Galles 1-0: Pessina regala il primo posto agli azzurri

Pubblicità

ROMA – Non ha ancora vinto nulla ma intanto l’Italia di Mancini si guadagna già un piccolo grande posto nella storia: batte 1-0 il Galles ed eguaglia il primato assoluto di 30 gare senza sconfitte detenuto dalla nazionale di Pozzo, imbattuta dal 1935 al 1939. Il terzo successo nel girone garantisce, naturalmente, il primo posto agli azzurri che ora voleranno a Wembley a sfidare negli ottavi – sabato 26 alle 21 – una tra Ucraina e Austria. E un altro primato storico è alle viste: quello dei 1143′ di inviolabilità della porta detenuto da Dino Zoff che non prese gol dal 1972 al 1974. L’Italia è arrivata a 1055′ e potrebbe riuscirci già nella prossima gara, se tutto andrà liscio.

Verratti e Pessina, le note liete più belle

Record a parte, è bello vedere che, a prescindere da chi giochi, questa squadra non perda la propria anima e la propria fisionomia. I tanti cambi operati da Mancini (ben 8) non hanno distratto gli azzurri che, con una prova lineare ed attenta, hanno vinto con il minimo sforzo, denotando personalità e convinzione nei loro mezzi. La nota più lieta arriva dal pieno recupero del ginocchio di Verratti che ha tenuto brillantemente per tutti i 90′ dopo 43 giorni di assenza. Un ritorno importante che crea solo imbarazzo al ct che nella prossima partita dovrà decidere se dare spazio a lui o a Locatelli. Ma una sottolineatura merita anche il match-winner Pessina che all’esordio in questo Europeo, che aveva rischiato di vedere da casa dopo l’iniziale mancata convocazione tra i 26, si è reso subito protagonista realizzando un gol d’autore, in linea con le sue grandi qualità d’incursore.

Mancini fa turnover, Page vara la difesa a cinque

Per risparmiare in energie preziose in vista degli ottavi, Mancini ha deciso di attuare un massiccio turnover cambiando ben 8 uomini rispetto alla gara con la Svizzera: oltre a Chiellini, non al meglio, ha tolto Di Lorenzo, Acerbi, Spinazzola, Barella, Locatelli, Berardi, Immobile e Insigne, dando spazio a Toloi, Bastoni, Emerson, Pessina, Verratti, al rientro dall’infortunio, Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Page ha replicato con un accorto e camaleontico 5-2-3, pronto a trasformarsi in 5-3-2 o 5-4-1 all’occorrenza con Ramsey messo a fare il finto centravanti. Ha lasciato in panchina tutti e tre i diffidati, Mepham, Davies e Moore, dando spazio a Gunter e Ampadu in difesa e a Neco Williams sulla fascia sinistra.

Verratti inventa, Pessina sblocca il risultato

L’Italia, come nelle altre partite, si è trovata costretta a cercare di scardinare il muro avversario. Mancini ha tentato di riuscirci invertendo, dopo pochi minuti, le fasce a Chiesa e a Bernardeschi ma gli azzurri non sono andati oltre due mezze occasioni, fallite per imprecisione da Belotti e Chiesa. Il Galles, fattosi vedere dalle parti di Donnarumma solo con una sortita in avanti di Gunter su calcio d’angolo, si è difeso con ordine fino al 39′ quando si è fatto sorprendere su palla inattiva: Verratti ha pennellato una punizione dalla trequarti destra sul piede di Pessina che ha anticipato tutti e ha infilato l’angolo alla destra di Ward con un bel tocco volante.

Palo di Bernardeschi, espulso Ampadu

Nella ripresa il Galles ha provato a uscire dal guscio ma ha dovuto presto rivedere i propri piani visto che al 56′ Ampadu si è fatto cacciare dal campo per un duro intervento su una caviglia di Bernardeschi che, poco prima, aveva colpito un palo esterno su punizione da 30 metri. Page ha ordinato il 4-4-1 inserendo una punta vera, Moore, per non rinunciare del tutto a offendere. E la palla dell’1-1 se l’è procurata al 76′, approfittando di un’Italia chiamata a risistemarsi dopo le uscite dal campo di Jorginho e Bernardeschi: ha sfiorato il pari nell’unica sbavatura della difesa azzurra, che, su una torre di Rodon, si è dimenticata di Bale che ha calciato alto al volo da favorevole posizione. E’ stato l’unico spavento per Donnarumma, tanto che nel finale Mancini ha deciso anche di dare spazio a Sirigu. L’Italia non ha mai rinunciato a tentare di raddoppiare, impegnando Ward in altre due occasioni, con Belotti e con il subentrato Cristante. Ora è già tempo di salutare Roma, fare i bagagli e volare a Londra. Arriva il tempo del dentro o fuori: vietato cullarsi sugli allori.

ITALIA-GALLES 1-0 (1-0)

Italia (4-3-3): Donnarumma (44′ st Sirigu), Toloi, Bonucci (1′ st Acerbi) Bastoni, Emerson Palmieri, Verratti, Jorginho (29′ st Cristante), Pessina (41′ st Castrovilli), Bernardeschi (29′ st Raspadori), Belotti, Chiesa. (26 Meret, 2 Di Lorenzo, 4 Spinazzola 5 Locatelli, 7 Castrovilli, 10 Insigne, 17 Immobile, 18 Barella). All.: Mancini.

Galles (5-2-3): Ward, C. Roberts, Gunter, Rodon, Ampadu, N. Williams 5 (40′ st B. Davies), Morrell (14′ st Moore), Allen (40′ st Levitt), James (28′ st Wilson), Ramsey, Bale (40′ st Brooks sv). (1 Hennessey, 21 A. Davies, 5 Lockyer, 9 T. Roberts, 17 Norrington-Davies, 18 J. Williams, 22 Mepham). All.: Page.

Arbitro: Hategan (Romania).

Reti: nel pt 39′ Pessina.

Angoli: 7-1 per l’Italia.

Recupero: 0′ e 3′.

Espulso: Ampadou al 10′ st per un fallo su Bernardeschi.

Ammoniti: Allen, Pessina, Gunter per gioco scorretto.

Spettatori: 16.000.





