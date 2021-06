Europei, Italia-Svizzera: dove vederla in tv e probabili formazioni

Pubblicità

ROMA – Già prima da sola nel girone dopo appena una giornata, l’Italia contro la Svizzera cerca di consolidare il primato e mettere una grossa ipoteca sul primo posto nel gruppo A. Si gioca di nuovo all’Olimpico di Roma dove, dopo la gara inaugurale con la Turchia, ci saranno altri 16 spettatori con circa 4000 tifosi elvetici. L’Italia ha una tradizione favorevole con la Svizzera. Non ci perde da 14 confronti. L’ultimo ko è arrivato proprio a Roma, subito dopo la vittoria ai Mondiali in Spagna: 0-1 il 27/10/1982.

Mancini lancia Toloi, Petkovic col dubbio Zakaria

Per l’occasione Mancini dovrebbe apportare un solo cambio nella squadra che brillantemente vinto 3-0 cinque giorni fa. La novità sarà a destra dove al posto dell’infortunato Florenzi dovrebbe giocare Toloi, preferito a Di Lorenzo. Verratti ha recuperato dal problema al ginocchio ma potrebbe non essere ancora rischiato. Nel caso in cui, invece, il ct decidesse di iniziare a dargli minutaggio, visto che non gioca dal 4 maggio, l’escluso sarebbe Locatelli. Davanti confermato il tridente Berardi-Immobile-Insigne. Anche Petkovic non dovrebbe presentare grandi novità rispetto alla squadra che ha pareggiato 1-1 con il Galles a Baku. L’unico dubbio è a centrocampo dove Zakaria potrebbe far rifiatare Freuler. I due diffidati, Rodriguez e Schar, dovrebbero essere in campo regolarmente dal 1′.

Dove vederla

Italia-Svizzera sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD) con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per chi è in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà anche sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronisti: Fabio Caressa e Beppe Bergomi. In streaming la sfida sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Zakaria (Freuler), Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. CT: Petkovic.

Arbitro: Karasev (Rus).





