Europei, lo sloveno Vincic arbitrerà Belgio-Italia

Il quarto di finale di Euro2020 tra Belgio e Italia, in programma venerdì sera, alle 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto ufficiale sarà l’argentino Fernando Andres Rapallini.

I precedenti con gli azzurri

Vincic è internazionale dal 2010, con qualche precedente che sconfina nelle pagine di cronaca nera.

Sloveno di Maribor, i suoi trascorsi con gli azzurri sono incoraggianti. Li ha diretti durante il girone di qualificazione (poi fallita) al Mondiale in Russia quando, a marzo 2017, la formazione del ct Ventura sconfisse 2-0 l’Albania a Palermo e Vincic fu costretto ad interrompere momentaneamente il gioco per il lancio di fumogeni e petardi da parte dei tifosi ospiti. Lo scorso marzo era in campo in Bulgaria-Italia 0-2 nelle qualificazioni al mondiale del 2022. Nella fase a gironi del torneo in corso ha fischiato in Spagna-Svezia e Svizzera-Turchia, distribuendo cinque ammonizioni.

Nel maggio dello scorso anno venne arrestato in un casolare a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, insieme a nove donne e altri 25 uomini, nel corso di una operazione della polizia contro un giro di prostituzione, che portò anche al sequestro di cocaina e armi. Fu poi rilasciato, dopo aver dimostrato che non aveva rapporti con le persone finite in manette

Svizzera-Spagna all’inglese Oliver

Sarà, invece, l’inglese Michael Oliver l’arbitro di Svizzera-Spagna, l’altro quarto di finale in programma venerdì, alle 18, allo stadio di San Pietroburgo. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto uomo sarà invece il rumeno Ovidiu Hategan.





