Europei, piazza del Popolo esplode di gioia per l’Italia in finale: la festa dei ragazzi colora d’azzurro la notte di Roma

Cori, salti, balli, ragazzi a grappoli con i volti dipinti di verde, bianco e rosso, come guerrieri maori, solo che le loro strisce non sono nere, ma colorate, altrettanto energici, altrettanto pieni di forza. È una piazza del Popolo che straborda vitalità e voglia di folla e anche di follia, quella della semifinale Italia Spagna, una partita importantissima, che amalgama tutti, bambini, tifosi trentennali e più, uomini, donne, ma sopratutto ragazzi e ragazze avvolti nella bandiera, usata come gonna, come mantella, come sciarpa nonostante il caldo.

E quando dopo un match soffertissimo l’Italia ai rigori vince, tutto esplode. Grida, urla, danze, sfottò contro gli spagnoli, “chi non salta uno spagnolo è.. è..”, bandiera ovunque, cori dell’Inno d’Italia e molti altri, irripetibili, contro gli spagnoli. I giovani maschi si tolgono la maglietta e a torso nudo escono urlando dalla piazza, guardata discretamente da decine di poliziotti, dove a fine partita entra anche una camionetta dei carabinieri, con vigili urbani e servizio d’ordine che aiutano la folla a scemare. E intanto via del Corso si riempie. “Ce ne andiamo in finale” urlano i ragazzi a torso nudo accompagnati da ragazze in short e capelli lunghi, cellulari in alto ad immortalare un momento indimenticabile.

Piazza del Popolo era completamente transennata, guardata con discrezione ma attenzione dagli agenti della polizia di Stato, che qua e là, in via principessa Clotilde, piazzale Flaminio, via di Ripetta, via del Corso e dagli altri accessi sbarrati rispondevano, ma neanche tanto, alle provocazioni di quanti erano rimasti fuori.

La partita è stata una sofferenza fino a quel rigore che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo. Di botto la stanchezza di stare in piedi, di aver paura per Donnarumma, del fiato sospeso durante l’azione che trascorreva in un silenzio del tutto surreale, quando è arrivato quel rigore decisivo è diventata uno sbotto, un’esplosione, come le tante bottiglie che, agitate, hanno innaffiato la folla.

Italia italia Italia, non si distingue altro in quell’ecatombe di felicità, la piazza esplosa di grida, le trombette assordanti, l’urlo che è un enorme infinito boato, le bandiere che sventolano, mentre sullo schermo gli italiani di Inghilterra e Irlanda saltano come pazzi dallo stadio di Wembley. Una ragazza con i jeans strappati, la sciarpa dell’Italia sulle spalle filma la piazza mentre scandisce per gli amici che quel video vedranno “queste sì che sono soddisfazioni”.

Un ragazzo ha una ghirlanda di fiori con i colori dell’Italia e piange, un altro con scritto Inzaghi sulla maglia che tiene in una mano, alza l’altra a pugno e il viso al cielo strilla “siiiiiii”. E poi, piano piano, a decine, a centinaia, imboccando via del Corso e, al ritmo di “Il cielo è sempre più blu” che a tutto volume suona da una finestra a metà strada, se ne vanno. Questa volta sognando la vittoria in finale.





