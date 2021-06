Europei, quale avversaria per l’Italia negli ottavi?

Pubblicità

L’Italia è qualificata agli ottavi, e ora? Quale sarà l’avversaria degli azzurri nel cammino verso Wembley? Se la Nazionale chiude il girone al primo posto affronterà la seconda classificata di un altro gruppo. Se chiude al secondo posto, anche. È il paradosso di questa formula dell’Europeo a 24 squadre: sotto gli occhi di tutti al sorteggio, riemerge con forza ora che gli azzurri giocano solo per il piazzamento. Domenica contro il Galles (a Roma, ore 18) basterà un pari per vincere il gruppo. In caso di sconfitta, l’Italia passerà come seconda. Vediamo perché e cosa può cambiare. Con un’avvertenza: siamo appena all’inizio della seconda giornata e le informazioni sui gruppi sono in continua evoluzione.

Se l’Italia vince o pareggia

Un risultato positivo contro il Galles garantirà alla Nazionale la vittoria nel girone A. In questo caso finirebbe nella parte alta del tabellone, giocherebbe gli ottavi a Wembley sabato 26 giugno alle 21 contro la seconda classificata del gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria o Macedonia del Nord. Sulla carta, la seconda forza sarebbe l’Ucraina di Shevchenko, un ct che conosce benissimo il nostro calcio. E Italia-Ucraina fu la sfida nei quarti di finale del Mondiale 2006. Insomma, sfida durissima. Ma anche l’Austria è partita bene battendo i macedoni. Già oggi avremo le idee più chiare su questo gruppo dopo la seconda giornata.

E poi? Se andasse avanti, l’Italia giocherebbe i quarti a Monaco di Baviera il 2 luglio contro la vincente del gruppo B, probabilmente il Belgio. E in semifinale avrebbe la vincente del “girone della morte” (Francia o Portogallo?).

Se l’Italia perde

In caso di sconfitta contro il Galles, l’Italia passerà come seconda nel gruppo A e finirà dalla parte opposta del tabellone. Giocherebbe gli ottavi sempre il 26 giugno ma ad Amsterdam alle 18, contro la seconda del gruppo B: verosimilmente Russia o Finlandia (o Danimarca). Passasse il turno, avrebbe i quarti di finale a Baku il 3 luglio contro la vincente del gruppo C (di nuovo: Olanda, Ucraina o Austria). E in semifinale Spagna o Inghilterra come principali indiziate.

Riassumendo: l’Italia da prima classificata avrebbe in teoria Ucraina (o Austria), Belgio e Francia fino alla finale, da seconda potrebbe trovare Russia (o Finlandia), Olanda e Inghilterra o Spagna. Combinazioni che non distraggono la Nazionale dal suo obiettivo: vincere sempre e consolidare la propria autostima.

Qualcosa di simile accadde nel 2016: l’Italia di Conte vinse il girone ma trovò Spagna negli ottavi e Germania nei quarti (e in semifinale c’era la Francia), mentre il Belgio, secondo, trovò l’Ungheria. Il Portogallo, terzo nel suo girone e ripescato in extremis, arrivò in finale superando Svizzera, Polonia e Galles nella parte “morbida” del tabellone. E vinse il trofeo.

La situazione di Galles, Svizzera e Turchia

Il Galles ha un piede e mezzo negli ottavi. Se batte l’Italia, vince il girone. Se pareggia, passa come seconda. In caso di sconfitta, potrebbe essere raggiunto a 4 punti dalla Svizzera (che affronta la Turchia a Baku): lo scontro diretto è in parità (1-1), conterà la differenza reti (+2 per il Galles, -3 per la Svizzera). Il Galles sarebbe secondo anche perdendo con due gol di scarto se la Svizzera non vince con più di due gol di scarto. E con 4 punti avrebbe comunque buone possibilità di essere ripescato fra le migliori terze.

La situazione della Svizzera è speculare: deve battere la Turchia con un largo scarto per provare a chiudere seconda o almeno fra le migliori terze. La Turchia è in corsa solo per la matematica fra le migliori terze, non per la logica: ha 0 punti e -5 in differenza reti, potrebbe non bastarle neppure una goleada.

La formula dell’Europeo

Il format attuale della competizione europea è in vigore dal 2016 (la prima edizione a 24 squadre) ed era stato adottato per tre edizioni del Mondiale: 1986 in Messico, 1990 in Italia, 1994 negli Usa. Anche nel Mundial 1982 c’erano (e fu la prima volta) 24 partecipanti, divise in 6 gironi, ma in quel caso passavano alla seconda fase solo le prime due: 12 squadre divise in 4 nuovi gironi da tre (l’Italia prese Argentina e Brasile). Le vincenti dei 4 gruppi accedevano alle semifinali. Dal 1986, la Fifa scelse un format con tabellone tennistico nella seconda fase, a cui accedevano, oltre alle prime due di ogni gruppo, anche le quattro migliori terze. Un sistema complicato che andò in soffitta nel 1998, quando il Mondiale passò a 32, ma che è tornato in uso agli Europei. Agli ottavi dunque arrivano 6 prime, 6 seconde e 4 terze: questo vuol dire che 4 prime affrontano 4 terze, 2 prime affrontano 2 seconde, 4 seconde si affrontano fra di loro. Ecco l’origine del paradosso. Insomma, niente di paragonabile all’attuale formula della Champions o del Mondiale: lì i gironi sono 8, passano le prime 2 e ogni prima classificata affronta una seconda.





