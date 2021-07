Europei, Repubblica Ceca-Danimarca; Silhavy: “Responsabili per una nazione”. Hjulmand: “Senza paura”

Pubblicità

BAKU – Una tra Repubblica Ceca e Danimarca sarà semifinalista a Euro2020. Sicuramente uno dei quarti di finale più a sorpresa è quello che va in scena sabato 3 luglio alle 18 a Baku tra due Nazionali che si stimano e si rispettano, ma consapevoli dell’altissima posta in palio. “I cechi hanno il nostro stesso spirito”, ha detto in conferenza stampa il commissario tecnico danese Kasper Hjulmand, facendo eco alle parole del collega-avversario, Jaroslav Silhavy, che poco prima aveva sottolineato come le due squadre mettano in campo “uno stile di gioco simile”. Le due squadre arrivano dopo due vittorie convincenti contro Galles e Olanda e ora vogliono consacrarsi come la sorpresa di questa edizione dei campionati europei di calcio.

Europei, Olanda-Repubblica Ceca 0-2: de Ligt tradisce gli orange, Holes e Schick portano i cechi ai quarti di Diego Costa 27 Giugno 2021

Silhavy: “Non dormo, devono farlo i miei giocatori”

Per il ct della Repubblica Ceca, Silhavy, “i danesi giocano come una squadra, non hanno grandi stelle ma hanno un’ottima coesione. Non sarà facile batterli. I loro punto di forza? E’ facile, lo spirito di squadra. I singoli, Schmeichel, Christiansen, Poulsen, Delaney… sono grandi giocatori, ma la loro arma migliore è la capacità di giocare insieme”. “Sono molto eccitato per la partita, naturalmente, sento una grande responsabilità, e questo è un bene – ha proseguito Silhavy -. Sono molto felice che il paese sia con noi, ma ci mette un po’ di pressione. Il mio sonno non è importante, quello che voglio è che i miei giocatori dormano bene”. E’ poi intervenuto anche Vladimir Darida, centrocampista e capitano, non ha nascosto che affrontare “la Danimarca non sarà affascinante come l’Olanda, la Francia o l’Italia, ma è un avversario molto forte, decimo nella classifica Fifa. Sono una squadra molto buona, come noi”.

Europei, Galles-Danimarca 0-4: Dolberg, Maehle e Braithwaite trascinano ai quarti i nordici di Diego Costa 26 Giugno 2021

Hjulmand: “Giochiamo con coraggio”

Il ct danese Hjulmand, dal canto suo, ha ribadito come affronteranno una nazionale “che rispettiamo molto perché completa, ben strutturata, che gioca insieme, e che in più ha ottimi giocatori. Hanno il nostro stesso atteggiamento, è un marchio di fabbrica, sarà una partita fantastica”. “Uno dei miei grandi ispiratori, Johann Cruyff, diceva che non si può giocare a calcio con la paura. Non puoi giocare al tuo meglio se hai paura. Noi giochiamo con coraggio, lo faremo di nuovo a Baku”. Soprattutto dopo l’attacco cardiaco che ha colpito Eriksen durante il match d’esordio di Euro 2020. “Christian è ancora il cuore di questa squadra”, ha concluso il ct. Ha parlato poi Kasper Schmeichel, che si è invece concentrato sulla trasferta lunga e faticosa per arrivare a Baku, in Azeirbagian, un viaggio che non ha spaventato i tifosi in partenza da tutto il paese. “E’ un viaggio molto lungo e per fortuna avevamo un volo privato. Il sostegno dei fan è pazzesco, ma il miglior complimento che possiamo fargli è dire che non ci sorprende più. Speriamo di poter festeggiare dopo la partita… distanziati!”.





