Europei, Spagna-Polonia 1-1: Lewandowski replica a Morata. Ma entrambe a rischio eliminazione

Pubblicità

Pubblicità

SIVIGLIA – Robert Lewandowski rispedisce al mittente il biglietto per tornare in anticipo a casa. Grazie al 54° gol stagionale blocca sull’1-1 la Spagna a Siviglia e consente alla Polonia di restare in corsa per un posto agli ottavi agli Europei. Alla squadra di Paulo Sousa è servito anche un pizzico di fortuna per evitare la sconfitta: se, infatti, Gerard Moreno sull’1-1 non avesse spedito un rigore sul palo probabilmente le cose si sarebbero terribilmente complicate. Fatto sta che Zielinski e compagni rivedono la luce: per andare avanti ora servirà, però, battere giocoforza la Svezia all’ultima partita. La Spagna si morde le mani per aver fallito anche al secondo tentativo l’appuntamento con la vittoria. Il ritorno al gol di Morata, a digiuno in nazionale da marzo, non è bastato. Le Furie Rosse hanno tenuto a lungo palla risultando però, poco incisive sotto porta. Contro la Slovacchia dovranno sfoderare una prestazione ben più convincente se non vorranno rischiare una clamorosa eliminazione.

<<La cronaca della gara>>

Morata sblocca il risultato grazie al Var

Luis Enrique ha deciso di dare fiducia davanti a Gerard Moreno, escludendo Ferran Torres dall’undici iniziale. Molti più cambi ha effettuato Paulo Sousa, costretto a fare i conti con la squalifica di Krychowiak. In mezzo ha abbassato Klich, preferendo Moder a Linetty, mentre dietro a Lewandowski ha inserito un giocatore più offensivo, Swiderski. Infine ha fatto riposare a sinistra Rybus, non al meglio, preferendogli Puchacz. La Polonia è partita con grande aggressività e ha subito spaventato Unai Simon con un bolide da 28 mt di Klich che ha accarezzato la traversa. E’ stato però, un fuoco di paglia. Con il passare dei minuti la Spagna ha preso il possesso del centrocampo, si è installata sulla trequarti avversaria e alla prima vera occasione ha sbloccato il risultato: Gerard Moreno si accentrato da destra e ha effettuato un tiro-cross sul quale è piombato come un falco Morata che ha insaccato. Un gol convalidato solo dopo la revisione alla moviola del Var visto che il guardalinee aveva indicato l’offside del centravanti della Juve, in realtà tenuto in gioco con un piede da Bereszynski.

Palo di Swiderski

La Polonia ha stentato a riprendersi ma quando è riuscita a rimettere la testa oltre la metà campo è andata vicinissima al pari per tre volte: prima con una deviazione volante di Swiderski, bravo ad anticipare Unai Simon su un cross di Lewandowski ma non a inquadrare lo specchio, e poi con una doppia occasione targata Swiderski (palo)-Lewandowski che ha calciato il pallone respinto dal legno addosso al portiere. La Spagna ha replicato andando vicina al raddoppio in pieno recupero di tempo con un tocco in anticipo di Gerard su cross di Alba, terminato sull’esterno della rete.

Lewandowski pareggia, Gerard Moreno sbaglia un rigore

Nella ripresa la Polonia è entrata in campo con il piglio giusto e al 54′ ha pareggiato: Jozwiak dalla destra ha pennellato un cross per Lewandowski che di testa ha anticipato Laporte e ha infilato il pallone nell’angolo. La Spagna ha reagito con veemenza e, dopo appena 2′, si è procurata il rigore (pestone di Moder a Gerard Moreno segnalato dal Var a Orsato che non lo aveva visto) del possibile 2-1. Sul dischetto è andato Gerard Moreno che ha colpito il palo sorprendendo anche Morata che non è stato pronto, sul tap-in seguente, a centrare lo specchio. La Spagna ha insistito ma ha fallito altre tre occasioni per segnare con lo stesso Morata (2) e con il subentrato Ferran Torres che ha spedito alto un destro dal limite a porta vuota dopo una respinta di Szczesny. La Polonia tira, così, un sospiro di sollievo: è ancora viva, pronta a volare a San Pietroburgo per giocarsi le ultime chance di qualificazione.

SPAGNA-POLONIA 1-1 (1-0)

Spagna (4-3-3): Simon, M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba, Koke (23′ st Sarabia), Rodri, Pedri, Moreno (23′ st Fabian Ruiz), Morata (42′ st Oyarzabal), Olmo (16′ st Ferran Torres). (1 De Gea, 13 Sánchez, 2 Azpilicueta, 3 Diego Llorente, 10 Thiago Alcántara, 12 Eric García, 14 Gayà, 20 Traoré). All. Luis Enrique.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek (40′ st Dawidowicz), Jozwiak, Moder (40′ st Linetty), Klich (10′ st Kozlowski), Puchacz, Zielinski, Swiderski (23′ st, Frankowski), Lewandowski. (12 Skorupski, 22 Fabia?ski, 4 K?dziora, 13 Rybus 17 Placheta, 23 Kownacki, 24 ?wierczok, 25 Helik). All. Paulo Sousa.

Arbitro: Orsato (Ita).

Reti: 25’pt Morata, 9′ st Lewandowski.

Angoli: 7-1 per la Spagna.

Recupero: 1′ e 5′.

Ammoniti: Klich, Moder, Jó?wiak, Pau Torres, Lewandowski, Rodri per gioco scorretto.





Go to Source

Tweet Share Pinterest