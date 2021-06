Europei, Ucraina-Austria; Shevchenko: “Il pari non ci interessa”. Foda: “Hanno dei punti deboli”

Pubblicità

BUCAREST – Ultima giornata del gruppo C di Euro 2020 per Ucraina e Austria che si affrontano lunedì 21 giugno a Bucarest per centrare una qualificazione agli ottavi come seconda, o terza in caso di ripescaggio. Entrambe le nazionali infatti hanno 3 punti in classifica, con gli ucraini in vantaggio come differenza reti, mentre l’Olanda a 6 è già aritmeticamente prima, con la Macedonia del Nord a 0.

Europei, Ucraina-Macedonia del Nord 2-1: Shevchenko rientra in corsa per gli ottavi e prenota la sfida all’Italia di Diego Costa 17 Giugno 2021

Ucraina, Shevchenko: “Non pensiamo al pari”

“Non si va lontani con questa mentalità: si gioca solo per vincere”. Andriy Shevchenko mette subito le cose in chiaro: anche se un pari sarebbe sufficiente ai suoi per qualificarsi agli ottavi come secondi, contro l’Austria si punta alla vittoria. “La classifica dice che entrambe le squadre dovranno giocare con attenzione guardando al risultato ma sia noi che loro cercheremo di vincere – ha detto ancora Sheva – Se pensiamo al pareggio, diventa impossibile fare passi avanti. Dobbiamo mostrare la nostra qualità e poi vedremo quale sarà il risultato alla fine della partita. L’Austria è una squadra solida, con giocatori di qualità. Sono una squadra compatta e atletica, con uno stile di gioco definito. Abbiamo grande rispetto per loro e ci aspettiamo una bella partita. Penso che Austria e Ucraina siano più o meno allo stesso livello”. Non sarà della gara Zubkov, costretto a uscire per un problema muscolare al 13′ della gara con l’Olanda; in dubbio anche il centrale Popov.

Europei, Olanda-Austria 2-0: la squadra di De Boer agli ottavi da primi nel girone di Federico Sala 17 Giugno 2021

Austria, Foda: “Vogliamo vincere”

L’Austria, con una differenza reti peggiore dopo il 2-0 subito dall’Olanda, punta al successo anche se un pari dovrebbe garantire il rispescaggio. “Vogliamo vincere questa partita, vogliamo vincere tutte le partite. Ma ovviamente c’è davanti un avversario che vorrà fare lo stesso”, ha dichiarato il ct Franco Foda, dimostrando grande rispetto per l’Ucraina. “Li conosciamo bene, sono migliorati molto sotto la guida di Shevchenko e hanno giocatori di qualità top – ha aggiunto Foda – Ma come ogni squadra, hanno dei punti deboli, noi li abbiamo trovati e li sfrutteremo”. In attacco, scontata la squalifica, tornerà Arnautovic. “Dobbiamo creare più spazi e migliorare il nostro gioco verticale, nell’ultima partita siamo mancati nel passaggio finale e questa sarà la chiave per crescere davanti”, ha concluso il ct. “Mi basta guardare in faccia ogni nostro giocatore per vedere l’importanza di questa partita – sono invece le parole di David Alaba – Vogliamo fare la storia. L’Austria non ha mai superato una fase a gironi agli Europei, il morale è alto e abbiamo tutti fame di vittoria”.





