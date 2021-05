Europei Under 21, diretta Portogallo-Italia 2-0: raddoppia ancora Dany Mota

Finisce un primo tempo che si era messo malissimo ma che si è chiuso con una zampata di speranza: l’Italia proverà a ultimare la rimonta nella ripresa.

45′ – IL GOL – Ancora un corner decisivo: Frattesi di testa prolunga per Pobega che sul secondo palo controlla faticosamente e insacca di sinistro da due passi.

45′ – POBEGA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 2-1!!!!

44′ – Bello, e inutile, destro a giro di Rovella a gioco abbondantemente fermo per un fallo precedente: il centrocampista aveva trovato l’incrocio dei pali.

43′ – L’azione prosegue con l’Italia che cerca il jolly dal limite dell’area: troppo schiacciata la conclusione di Scamacca.

42′ – Bellanova va al cross da destra ma la difesa lusitana è ben disposta e libera la minaccia.

40′ – BELLANOVA SPRECA – Chance enorme per gli azzurri, con Frattesi che dal fondo serve il rimorchio di Bellanova: destro alle stelle dal vertice dell’area piccola.

37′ – Pallone invitante per Frattesi che in area di rigore manca l’impatto in estensione.

31′ – IL GOL – Altro corner fatale agli azzurri. Pallone diretto sul palo lontano, Bragança di testa rimette in area piccola: Dany Mota anticipa Bellanova con la punta del piede destro e di sinistro calcia in maniera potentissima sotto la traversa.

31′ – DANY MOTA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 2-0!!!

30′ – Queiroz calcia al volo sugli sviluppi di un angolo. Lovato lo mura in corner.

29′ – Su un traversone da destra, Bellanova anticipa in maniera decisiva Dany Mota.

25′ – Cross velenosissimo di Bellanova da destra, anticipato Raspadori.

24′ – ITALIA PERICOLOSA – Botta violentissima di Pobega da fuori area, pallone di pochissimo a lato.

20′ – Bella azione azzurra con Lovato per Scamacca che va di prima intenzione verso Raspadori, traccia letta dalla difesa lusitana.

16′ – Angolo a liberare Gedson Fernandes, destro deviato nuovamente in corner.

15′ – Ancora Portogallo pericoloso con un tiro-cross di Dalot: Carnesecchi smanaccia in angolo.

12′ – Raspadori scarica per Pobega, Bragança lo anticipa ai 16 metri. L’azione prosegue con un cross che Bellanova non riesce a indirizzare verso la porta.

11′ – Ancora Frattesi in verticale per Scamacca, chiude tutto la difesa lusitana.

9′ – Bel filtrante di Pobega, pallone troppo lungo per Frattesi.

7′ – IL GOL – Angolo Portogallo da destra, pallone che balla in area di rigore azzurra dopo una deviazione di Pobega, fantastica rovesciata dell’attaccante del Monza sulla quale non può nulla Carnesecchi.

6′ – DANY MOTA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 1-0!!!!

6′ – CARNESECCHI REATTIVO – Destro a giro di Vitinha dal limite, alza in angolo il portiere azzurro.

4′ – Discesa di Raspadori sulla sinistra dopo una bella riconquista azzurra, l’attaccante perde l’attimo per il tiro.

1′ – Si comincia!

CHE PORTOGALLO-ITALIA SARA’ – L’Italia vuole un pass per la semifinale dell’Europeo Under 21, dall’altra parte c’è il Portogallo, per una sfida che rappresenta un grande classico della storia del calcio giovanile continentale. A Lubiana, Nicolato si affida al solito 3-5-2 molto compatto, con Raspadori e Scamacca lì davanti e le incursioni di due mezze ali molto brave nell’inserimento come Frattesi e Pobega.

Le formazioni

Portogallo (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Tavarez; Fernandes, Bragança, Vitinha; Vieira; Ramos, Dany Mota.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca.