Ex Ilva, anche Carlo Mapelli nel cda in rappresentanza dello Stato. Affiancherà Bernabè e Cao

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – E’ Carlo Mapelli il ‘terzo uomo’ a cui lo Stato afida il rilancio della ex Ilva, ribattezzata da ieri Acciaierie d’Italia. Il professore del Politecnico di Milano, uno dei massimi esperti di siderurgia del Paese, entrerà nel consiglio d’amministrazione dell’azienda cogestita da Arcelor Mittal e Invitalia (società del ministero dell’Economia), insieme a Franco Bernabè (ex timoniere di Eni e Telecom) desingato alla presidenza e Stefano Cao (ad uscente della Saipem).

Ex Ilva, sbloccato l’ingresso di Invitalia: il gruppo diventa per metà pubblico e si chiamerà Acciaierie d’Italia 14 Aprile 2021

Le nomine saranno formalizzate domani e, così, partirà ufficialmente l’ennesimo capitolo nella storia del gruppo, cuore d’acciaio del Paese, passato nei decenni dalle partecipazioni statali, alla proprietà privata della famiglia Riva, all’amministrazione controllata, alla guida del colosso franco-indiano Arcelor Mittal e, infine, al tandem pubblico-privato. Mapelli si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della Arvedi e rappresenta, nella triade dei nomi espressi dallo Stato, il punto di riferimento tecnico vista la sua competenza in materia di siderurgia. Inizialmente si era ipotizzato che a comporre il drappello dei rappresentanti dello Stato nelle Acciaierie d’Italia, sarebbe stato anche Ernesto Somma, dirigente di Invitalia.

Ilva, sull’ ad Morselli il fuoco incrociato di sindacati e politica di Marco Patucchi , Giovanni Pons 13 Aprile 2021

Come per Bernabè e Cao, anche Mapelli ha ricevuto dal governo il mandato di accelerare una svolta per Acciaierie d’Italia, che non significa soltanto il percorso verso la transizione ‘green’ del gruppo prevista dall’accordo tra Invitalia e Arcelor Mittal (ristrutturazione sostenibile degli altiforni, forni elettrici, alimentazione con preridotto e, a tendere, introduzione dell’idrogeno), ma anche un rapido spostamento del baricentro dell’azienda dalla parte dello Stato. L’intesa, sancita dalla ricapitalizzazione da 400 milioni di euro che ha consegnato a Invitalia il 38% del capitale e il 50% dei dirittti di voto, prevede entro maggio 2020 una seconda operazione sul capitale che amplierà al 60% la quota pubblica e farà scattare la staffetta tra Stato e Mittal per la poltrona dell’amministraziore delegato, su cui oggi siede Lucia Morselli: non è esclusa, però, un’accelerazione della tabella di marcia, anche nella prospettiva dell’utilizzo dei fondi del Recovery Plan europeo.

Declino industriale al Sud: da Ilva a Whirlpool, sale la tensione sociale per le crisi senza fine di Marco Patucchi 07 Aprile 2021

Sull’acciaio e sull’ex Ilva, ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in un’audizione parlamentare “è

evidente che la Ue ha cambiato atteggiamento, ma non basta. Nel momento in cui, immaginiamo il 2025, a Taranto produrremo acciaio compatibile con l’ambiente ma in competizione con chi, nel mondo, produce con carbone, ci sarà una concorrenza di prezzo insostenibile se non sussidiata dallo Stato. Occorre che il terreno di concorrenza a livello globale sia posto in condizioni di parità, con il rispetto puntuale degli impegni presi a livello globale per l’ambiente. Insomma, esiste un piano di rilancio definito nelle linee generali, che si basa sul fatto che la Ue chiuda un occhio sugli aiuti Stato”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest