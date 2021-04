Ex Ilva, c’è l’accordo sarà pubblica al 50 per cento e cambia nome: sarà Acciaierie d’Italia

Pubblicità

Pubblicità

Roma. Ex Ilva, si sblocca un dossier importante per il rilancio della grande acciaieria di Taranto. La multinazionale Arcelor Mittal ha annunciato di aver chiuso l’accordo con Invitalia, società controllata dal ministero dell’Economia, formando così una partnership pubblico-privato per il rilancio dell’impianto. L’accordo si è perfezionato con la sottoscrizione di un aumento di capitale per 400 milioni di euro da parte di Invitalia, che diventa così socio con una partecipazione del 38 per cento del capitale azionatio, ma quello che più conta assume il 50% dei diritti di voto. In altri termini, ogni decisione dovrò così essere presa di comune accordo.

Ma le novità non sono finite qui. L’ex Ilva cambierà nome: d’ora in poi si chiamerà Acciaierie d’Italia. Fa parte degli accordi sottoscritti dalle parti, nei quali è previsto un secondo investimento nel capitale da parte di Invitalia, fino a 680 milioni, per finanziare il perfezionamento dell’acquisto dei rami d’azienda di Ilva da parte di Acciaierie d’italia, che è previsto entro maggio 2022. A tale punto, la partecipazione di Invitalia nel capitale di acciaierie d’italia salirebbe al 60%, mentre Arcelormittal dovrebbe investire fino a 70 milioni per mantenere una partecipazione pari al 40% e il controllo congiunto sulla società. Ultimo particolare importante dell’accordo: in futuro, Acciaierie d’Italia holding – come si legge in una nota ufficiale di ArceloMittal – opererà in modo autonomo, e come tale avrà propri piani di finanziamento indipendenti da Arcelormittal.

L’accordo era stato anticipato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo a una question-time alla Camera: “In queste ore Invitalia ha perfezionato l’ingresso della società con il 50% del capitale sociale e con nuovi amministratori, indicati da Invitalia, e quindi la prospettiva su cui ci siamo avviati, intendiamo perseguirla e finalizzarla nell’ambito di una strategia nazionale dell’acciaio”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest