Ex Ilva, Giorgetti guarda oltre: “Golden power per la siderurgia”

ROMA – Golden power per la siderurgia, asse strategico del Paese. Al secondo giorno da ministro, Giancarlo Giorgetti è andato dritto al cuore del sistema manifatturiero italiano. L’incontro al Mise di ieri era convocato per parlare dell’emergenza Ilva, ma il nuovo inquilino del palazzone di via Veneto davanti ai sindacati ha provato ad abbozzare una linea di politica industriale più ampia, prefigurando appunto la scelta dei poteri speciali dello Stato a tutela dell’acciaio nazionale. «Vi vedo un po’ demoralizzati…», la battuta rompi-ghiaccio di Giorgetti a inizio riunione. «Non è questione di essere demoralizzati o meno – la risposta di Rocco Paolombella, leader della Uilm – il fatto è che sono passati quattro governi e altrettanti ministri e siamo ancora qui a parlare della crisi dell’Ilva».

Il clima, dunque, ieri mattina non poteva essere certo dei più rilassati, anche perché proprio mentre Giorgetti, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e i sindacati si sedevano al tavolo, è arrivata la doccia fredda del no del Consiglio di Stato alla sospensiva, chiesta da ArcelorMittal e dai commissari dell’azienda, della sentenza Tar che ha confermato l’ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sullo spegnimento degli altiforni Ilva entro il 14 aprile. La Camera di consiglio è stata fissata per l’11 marzo, mentre il 13 maggio ci sarà il secondo grado di giudizio: dunque, scrive il Consiglio di Stato, «non sussistono ragioni di estrema urgenza di adottare misure cautelari atteso che, prima della data dell’11 marzo 2021, non c’è l’obbligo di avviare le operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi». Insomma si rimane con il fiato sospeso ancora per una quindicina di giorni.

Intanto Giorgetti ha chiesto a Invitalia di proseguire il percorso dell’accordo di dicembre scorso: lo Stato, dunque, affiancherà ArcelorMittal prima al 40% e poi, nel 2022 al 60%, una presenza pubblica che devia ovviamente la prospettiva del golden power verso altre partite siderurgiche, a cominciare dalla Ast di Terni messa in vendita dalla ThyssenKrupp. Giorgetti e Orlando si sono anche impegnati a risolvere il problema dell’integrazione della Cig dei dipendenti Ilva in amministrazione straordinaria, con un emendamento ad un prossimo decreto economico. Reazioni tutto sommato positive all’esito dell’incontro da parte dei leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri. «L’incontro – dice il segretario della Fim, Roberto Benaglia – ha rimesso in fila le necessità e le priorità. Adesso serve concretezza degli impegni politici e ritornare ad un tavolo contrattuale per un accordo sindacale». Soddisfatta anche Francesca Re David, leader Fiom: «Confermati impegni significativi». Un incontro «interlocutorio ma importante», la tesi di Palombella. Nel pomeriggio Giorgetti ha ricevuto anche l’ad dell’Ilva, Lucia Morselli: «Incontro lungo, schietto, franco e costruttivo», il commento del ministro.

Tutti provano ad iniettare ottimismo in una vicenda che fin qui ha vissuto più bassi che alti e che resta comunque appesa al filo delle decisioni giudiziarie. È lo sfondo inquietante dell’inquinamento che avvelena Taranto: «La decisione del Consiglio di Stato – dice il coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli – dimostra ancora una volta, in sede penale e amministrativa, il fallimento della politica e dei vari governi».





