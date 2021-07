Ex Ilva, va reintegrato il dipendente licenziato per un post su Facebook: la decisione del giudice del lavoro. “Sono felice”

Il giudice del lavoro di Taranto ha accolto il ricorso di Riccardo Cristello e reintegrato l’impiegato ex Ilva in fabbrica. Il dipendente dell’acciaieria era stato licenziato per aver condiviso un post Facebook (una sorta di catena social) che invitava a vedere la fiction Svegliati amore mio, con protagonista Sabrina Ferilli. “Sono felice”, dice in una battuta.

Secondo Arcelor Mittal quel post conteneva frasi offensive che ledevano l’immagine dell’azienda e dei suoi dirigenti. “Non si può licenziare una persona – aveva detto Cristello al termine dell’udienza sul ricorso in cui è difeso dall’avvocato Mario Soggia e dal sindacato Usb – per un futile motivo come quello che loro mi stanno contestando. Non ho offeso nessuno. Credo nella giustizia e spero che il giudice, una volta lette le carte e preso atto di quello che è successo, possa darmi ragione. Non deve passare questa forma di ‘padronismo’ nei confronti dei lavoratori”.

Gli appelli e la solidarietà in favore di Cristello erano arrivati anche dal mondo dello spettacolo, da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, registi dell’opera Tv andata in onda su Canale 5 che racconta delle vicende di una comunità imprecisata impegnata nella battaglia per l’ambiente e la salute per la presenza di un impianto siderurgico vicino, e dalla stessa Ferilli, che aveva offerto anche il suo sostegno economico al lavoratore.

Sulla vicenda era intervenuto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che aveva chiesto spiegazioni ai vertici di Mittal, a pochi giorni dall’ingresso dello Stato nella nuova società, Acciaierie d’Italia, attraverso Invitalia.