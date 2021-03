F1, Bahrain: pole di Verstappen su Hamilton e Bottas. Ferrari: Leclerc 4°, Sainz 8°

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di Formula Uno in programma domani (ore 17 italiane) sul circuito di Sakhir. Dopo aver dominato le prove libere il pilota olandese della Red Bull, alla quarta pole della carriera, è stato il più veloce anche in qualifica precedendo le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto posto e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc che ha chiuso davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e alle McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Scatterà dalla quarta fila l’altra Rossa di Carlos Sainz, a chiudere la top ten la Alpine di Fernando Alonso e la Aston Martin di Lance Stroll.

Dodicesimo tempo e sesta fila per l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi preceduto dalla seconda Red Bull di Carlos Perez. 14° Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), 18° Sebastian Vettel (Aston Martin), in ultima file le due Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin.