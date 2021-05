F1, Gp Spagna: prova di forza di Hamilton, Verstappen si inchina ancoara. Leclerc quarto

BARCELLONA. Lewis Hamilton vince il Gp di Spagna, terzo successo stagionale su quattro gare disputate (98esimo carriera) e allunga in classifica piloti su Max Verstappen, 2° al traguardo con la Red Bull davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. Quarta posizione, invece, per Charles Leclerc che porta la Ferrari ai piedi del podio mettendosi alle spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Daniel Ricciardo.

Settima posizione, invece, per l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris, all’Alpine di Esteban Ocon e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Il campione del mondo, che ieri in qualifica aveva conquistato le 100esima pole in carriera, sul circuito di Montmelò ha superato a 6 giri dal termine Max Verstappen, che aveva condotto fino a quel momento tutta la gara in testa.