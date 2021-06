F1, Gp Stiria: Verstappen in pole davanti a Hamilton e Norris

Pubblicità

SPIELBERG – Sesta pole della vita, terza dell’anno e seconda di fila dopo quella di una settimana fa in Francia. E, in più, a casa sua: Max Verstappen spiega le ali con la Red Bull sul Red Bull Ring di Spielberg (mai successo prima nei 7 anni precedenti). Con un giro da 1’03”841, l’olandese detta il passo della qualifica e, sebbene con distacchi limitati, ribadisce la superiorità sulle Mercedes così come già racconta l’attuale classifica tra piloti e costruttori. Alle sue spalle (a +0″194) la Freccia di Valtteri Bottas che però partirà 5° per la penalità che il finlandese ha rimediato nelle libere di ieri dopo essersi girato in pit lane con una manovra azzardata. Al suo posto al via ci sarà il compagno di squadra Lewis Hamilton (che ha chiuso a +0”26.) dopo aver abortito un 3° tentativo per un errore, mentre 3° sale un eccellente Lando Norris che porta la sua McLaren a un soffio dal 7 volte campione del mondo (53 millesimi) e a +0”403 dalla vetta. Il britannico, tifoso di Valentino Rossi, sta davanti alla Red Bull di Sergio Perez e all’ottima Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Leclerc: “Spero in una gara asciutta”

La prima Ferrari al via è quella di Charles Leclerc che è 7° davanti all’altra Alpha Tauri del rookie Yuki Tsunoda. La rossa di Carlos Sainz non passa il turno della Q2 e al via sarà 12°. Maranello, che si è concentrata al venerdì a lavorare sul passo gara, ha rinunciato a qualcosa per la qualifica. Il monegasco: “Difficile fare qualcosa di più? E’ una grande parola, si può fare sempre meglio come pilota. Però se vedi il distacco con Gasly, era tanto. Non c’era abbastanza in macchina per fare meglio. Abbiamo lavorato più sulla simulazione gara per capire, ieri eravamo abbastanza forti. Vediamo per la gara, anche se soffriamo quando abbiamo il Drs aperto, qui ci sono 3 grandi rettilinei dove è facile sorpassare. Spero in una gara asciutta”. Lo spagnolo: “Un po’ me la aspettava la mia eliminazione, siamo lontani da McLaren, Alpha Tauri e Alpine, speriamo che almeno in gara la tendenza di andare indietro si ribalti nell’andare avanti. Abbiamo messo un po’ di carico per risolvere i problemi avuto in Francia, ma non è che un’ala ti cambia la vita”.

Verstappen: “Sarà battaglia”

A meno che non sia quella di Max. E quando c’è Max, possibilmente con Lewis vicino, c’è battaglia: “Non è mai semplice in gara come a volte mi piacerebbe, ma è anche bello che ci sia battaglia. Sono sicuro che ci sarà anche domani come in Francia. Per noi un ottimo weekend finora e in qualifica ancora una volta la macchina è stata piacevole da guidare. Sono contento di essere in pole in casa, con una Red Bull”.

Hamilton spera nella pioggia

Hamilton deve andare a cacciarla, un’altra volta: “Complimenti a Max, è velocissimo e lo è stato per tutto il weekend è stato velocissimo. Io ho dato tutto ma non è stata la qualifica migliore per me. La cosa importante è che sarò comunque in prima fila grazie alla penalità di Valtteri. Potremo lottare, anche se per attaccare Max vediamo: ci hanno sempre dato due decimi e mezzo in questi giorni, non penso che abbiamo il passo per superarli. Ma le proveremo tutte. Oppure, magari pioverà”. Altra danza della pioggia, altra gara rock.





