F1, Hamilton davanti a tutti in Spagna: pole numero 100 in carriera

Pole numero 100 in carriera per Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes, sette volte campione del mondo, partirà davanti a tutti nel Gp di Spagna, quarta prova del mondiale in programma domani sul circuito del Montmelò. Al suo fianco Hamilton avrà la Red Bull di Max Verstappen, seconda fila per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc. Sesto tempo e terza fila per l’altra Rossa di Carlos Sainz preceduto dalla Alpine di Esteban Ocon, in quarta fila la McLaren di Daniel Ricciardo e la Red Bull di Sergio Perez, in quinta la McLaren di Lando Norris e la Alpine di Fernando Alonso.

Hamilton: “Ancora non ci credo”

“Cento pole position, non ci posso credere. Tutto ciò lo devo ai ragazzi e alle ragazze che continuano a lavorare duro in fabbrica. E’ davvero un sogno poter condividere con loro questo percorso: sono in estasi, proprio come se quella di oggi fosse la mia prima pole” ha detto Hamilton dopo le qualifiche. “Ero un po’ preoccupato riguardo i cambiamenti fatti sulla macchina e infatti dal Q1 ho dovuto inseguire – ha spiegato il britannico -. La macchina aveva tanto sottosterzo, era pigra e ho dovuto attendere qualche giro prima di trovare la migliore condizione”.