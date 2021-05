F1, Hamilton trionfa in Portogallo. Verstappen 2°, poi Bottas, Leclerc sesto

Pubblicità

Pubblicità

PORTIMAO – I sette millesimi rimediati dal compagno di squadra Valtteri Bottas in qualifica, quella che avrebbe potuto trasformarsi nella sua pole n°100, Lewis Hamilton li trasforma in vittoria: la 97^ in carriera per il britannico, la seconda dell’anno e 2^ anche sul circuito di Portimao entrato in calendario a ottobre dell’anno scorso: per lui allungo di 8 punti in classifica su Verstappen, che chiude 2°: “Gara davvero difficile a livello fisico e mentale. Tenere tutto insieme, con questo vento, era semplice sbagliare. Sono partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione nella ripartenza e non ero per niente felice di questo. Ho cercato di mettermi nel modo migliore possibile e poi ho sfruttato un errore di Max per attaccarlo e ci sono riuscito all’ultimo settore. Con Valtteri ho dovuto provare ad attaccarlo prima che le gomme fossero distrutte e sono riuscito a passarlo di precisione in Curva 1. Oggi non tutto è stato perfetto”.

Più che altro, non è stata una gara di grande vivacità, a differenza delle due precedenti, il 7 volte campione del mondo ha la meglio non solo sul finlandese che dalla pole chiude 3° sebbene col giro veloce e dunque con l’extrapunto (“giornata complicata specie nel primo stint, non avevo il passo per motivi sconosciuti, nel secondo stint ho avuto un problema credo col sensore, non sono riuscito a riprendere Max”), ma soprattutto sul suo contendente, Max Verstappen, che chiude 2° dopo essere riuscito ad andare in testa nell’unico episodio imprevisto in 66 giri: alla 2^ tornata l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen tampona la macchina sorella, quella di Antonio Giovinazzi che però non riporta danni. Invece il finlandese termina la gara lì, parcheggiando nella via di fuga, e per ripulire la pista dai suoi detriti ci vuole la safety car.

F1, RadioBox – Ricordando Ayrton Senna 02 Maggio 2021

Propria alla ripartenza, al giro 7, Verstappen ha il suo momento: passa di prepotenza Hamilton e si prende la 2^ posizione, ma non dura molto, appena 4 tornate, perché il 7 volte campione del mondo si va a riprendere il mal tolto. Farà la stessa cosa quando dopo il pit stop (al 38°) l’altra Red Bull, quella di Perez, gli va davanti e viene tenuta fuori oltre l’inverosimile non solo per rallentarlo, ma per permettere a Verstappen, in quel moneto 3°, di riprenderlo. Quando Hamilton va a caccia del messicano, chiede le bandiere blu, come se Perez fosse un doppiato e non il leader della corsa. Disinformazione o crudele ironia?

All’ultimo giro, gli unici altri brividi quando le macchine davanti vanno in pit per montare gomme morbide per fare il giro veloce (anche Hamilton vorrebbe ma non lo fanno entrare), Bottas e Verstappen se la giocano, sembra che l’olandese abbia la meglio, ma poi scopre durante l’intervista a fine gara, proprio mentre gioiva per l’extra punto che a Imola ha incassato Hamilton passandogli davanti proprio per una sola lunghezza, che il tempo glielo hanno tolto (come in qualifica) per aver superato i limiti della pista: “Davvero? Strano, prima non controllavano i limiti della pista, ma va bene così. Gara discreta. Buona ripartenza, ho cercato di mettere pressione a Valtteri. Oggi però ci mancava un po’ il passo. Lewis è riuscito a ripassarmi e dopo il pit stop credo che fosse difficile scaldare le gomme. Una volta che ci siamo messi al secondo posto si è visto che ci mancava passo. Comunque 2° posto buono”.

Buono anche il 4° del suo compagno, Perez, sacrificato nelle strategie per lui. E dopo i big, la terza forza è la McLaren: 5° Lando Norris (7° al via). Il britannico ha avuto la meglio delle Ferrari che chiudono sesta con Charles Leclerc e fuori dai punti con Carlos Sainz (11°) che aveva invece fatto sperare in una gara migliore, vista l’ottima qualifica e una partenza fulminante che gli fa guadagnare una posizione, da 5° a 4°, ai danni di Perez. Ma lo spagnolo, fulminato alla ripartenza dopo la safety dalle inseguitrici (Perez e Norris), soffre per tutto il resto della gara: farà passare il compagno con un passo migliore e perderà il derby spagnolo con Fernando Alonso sull’Alpine: “Oggi buona partenza, fino al giro 24, quando ho provato a fare l’undercut su Lando, ho spinto tanto per troppo graining, troppo sottosterzo e sono andato indietro. Non ci aspettavamo una performance così della gomma media, abbiamo mangiato tanto. Io sono critico, non è stata una buona gara per noi, avevamo gli ingredienti per stare trai top 5, ma abbiamo sbagliato i punti critici, dobbiamo imparare da lì, io come pilota e noi come squadra”.

Anche il monegasco non risparmia l’autocritica: “Non sono stato bravo questo week end ma lo sono stato per come ho guidato in gara: il fatto è che ho dovuto recuperare quello che non ho fatto ieri. Oggi ok, ma ieri in qualifica colpa mia se non siamo quinti e avevamo il potenziale per farlo, bisogna capire cosa è successo con le gomme medie, ho fatto fatica come l’ha fatta Carlos. Su questa pista con questo vento abbiamo fatta fatica come gli altri che inseguono e non siamo riusciti a stare davanti”. Solo 7 giorni per pensare e rimediare: domenica prossima la F1 si sposta sulla costa opposta della penisola iberica, a Barcellona.





Go to Source

Tweet Share Pinterest