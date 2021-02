Fa causa alla Crusca per la parola “terrone”: “Non è un’offesa, cambiate la definizione”

Pubblicità

Era talmente stufo dei preconcetti negativi attribuiti al suo cognome che ha fatto causa all’Accademia della Crusca. L’ingegner Francesco Terrone, nato a Mercato San Severino (Salerno) 59 anni fa, ha citato in giudizio la massima istituzione linguistica italiana con sede a Firenze. Il motivo? Nel rispondere a una domanda sull’origine del termine “terrone”, la Crusca avrebbe fornito una spiegazione “incompleta” e “parziale”, senza tener conto dei tanti significati “positivi” che la parola – l’ingegnere ne è convinto – ha rivestito nel corso dei secoli.

La prima udienza di questo processo “pionieristico” (per dirla con le parole del legale di Terrone, l’avvocato Antonio Cammarota del foro di Salerno) si terrà il 16 settembre al tribunale civile di Nocera Inferiore. Ma non è escluso che il giudice disponga il trasferimento degli atti a Firenze per competenza territoriale.

“Il motivo della causa è duplice – spiega l’avvocato Cammarota – Da un lato, il mio assistito ha sentito l’esigenza di far riconoscere alla massima autorità in campo linguistico del Paese che “Terrone” non è solo un aggettivo, ma anche un nome proprio che ha dato origine a una stirpe da cui lui discende. Dall’altro – continua il legale – ha avvertito la necessità di far riconoscere alcune qualità positive legate al termine, che nell’articolo dell’Accademia vengono sottovalutate: terrone significa legato al latifondo e alla terra, è un termine profondamente connesso alla nobile idea del lavoro”.

L’ingegnere, che tra le altre cose scrive poesie, è autore di libri e presiede la fondazione Mespi (“Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo – Il sud è ancora vivo”, con il quale tempo fa ha fatto causa al giornalista Vittorio Feltri proprio per l’uso diffamatorio della parola terrone) non chiede alla Crusca di cancellare quella pagina dal proprio sito web. “Semplicemente – spiega l’avvocato Cammarota – chiediamo al giudice che, fatte tutte le valutazioni del caso, ordini all’Accademia di integrarla”.

Ma cosa scrive la Crusca a proposito di “terrone”? “Il vocabolo viene registrato per la prima volta da Bruno Migliorini nel 1950”, si legge: “Così gli italiani del settentrione chiamano gli abitanti delle regioni meridionali”. “La voce nasce nei grandi centri urbani dell’Italia settentrionale con valore di contadino (come villano, burino e cafone) ed è usata, in senso spregiativo o scherzoso, per indicare gli abitanti del Meridione in quanto il Sud era una regione caratterizzata da un’agricoltura arretrata”.

Poi la chiusa: “Oggi la parola terrone sta avendo una “rivalutazione” in senso positivo (…) L’uso odierno sta ulteriormente estendendosi così da essere utilizzato nei confronti di qualsiasi individuo proveniente da sud in genere (es. un toscano in relazione a un piemontese), ricordandoci che il posto di ciascuno nel mondo è relativo e, parafrasando Luciano De Crescenzo in Così parlò Bellavista, che in fondo siamo tutti un po’ terroni”.

Per il presidente dell’Accademia, Claudio Marazzini, la vicenda ha del surreale. “Si tratta della risposta a una domanda pubblicata nel 2017 – spiega – Già dalle prime cinque righe si trova la condanna dell’uso discriminatorio che di questo termine è stato fatto nei confronti del meridione. Poi segue la storia accurata della sua etimologia, con riferimento anche ai cognomi medievali”.

Marazzini è categorico: “È assurdo voler far pagare alla Crusca la colpa dell’uso discriminatorio di un termine impiegato nella storia d’Italia quando, anzi, la nostra Accademia ha segnalato questo difetto, lo ha contestato: non si può cancellare la storia perché fa piacere a qualcuno”, osserva. “Riteniamo che la voce sia ben fatta e nient’affatto parziale o incompleta”.

Per il linguista, la polemica sarebbe nata piuttosto “da qualcuno in cerca di pubblicità, che intende usare i tribunali per ricattare un organo dello Stato”. “Adesso – ironizza – dovremo inevitabilmente consultare nostri avvocati: sarà un’occasione per spendere denari pubblici per una cosa inutile”.





