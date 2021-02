Fabiana Dadone, dalla P.A. alla delega sui giovani

Festeggia la conferma a ministro, seppur con un cambio di delega, nel giorno del suo 37esimo compleanno. Classe 1984, Fabiana Dadone ha due figli, di cui il più piccolo nato lo scorso giugno, mentre la giovane originaria della provincia di Cuneo, guidava il dicastero della Pubblica amministrazione, in quota la Movimento 5 Stelle. A lei andò in quella circostanza l’elogio del premier Conte per la partecipazione, in streaming, dalla camera d’ospedale, a una riunione del governo sul decreto semplificazione. Oggi la nomina come responsabile delle politiche giovanili.

Il suo primo “vaffa” risale al 2012, quando con un ricorso ha costretto l’amministrazione di Mondovì, meno di 23mila abitanti nella Provincia Granda, a cambiare la squadra della giunta comunale, e aggiungere una donna per il rispetto delle quote rosa. Un atto simbolico che il Movimento 5 Stelle in ha rivendicato a lungo come esempio di una batosta per il sistema e per la vecchia politica. Nel 2013, inizia il suo primo mandato in parlamento con il partito di Beppe Grillo per poi entrare nel governo Conte bis, a settembre del 2019, al posto della leghista Giulia Bongiorno, dopo il ribaltone del Papeete. È stata lei a occuparsi nel corso dell’emergenza Covid del passaggio obbligato dei dipendenti pubblici allo smart working, promuovendo il lavoro agile che, per iniziativa della ministra dovrà ora essere regolato da un piano che ogni amministrazione pubblica dovrà adottare a cadenza annuale.

Governo, Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franco all’Economia, Cingolani alla Transizione ecologica , Cartabia alla Giustizia 12 Febbraio 2021

Avvocato, è molto vicina al presidente della Camera, Roberto Fico, nella scorsa legislatura si era impegnata nel volontariato e sui diritti civili, prima di diventare capogruppo dei pentastellati in commissione affari costituzionali della Camera dove è stata relatrice del disegno di legge sul referendum propositivo, uno dei cavalli di battaglia dei Cinquestelle. All’interno della piattaforma Rousseau è stata referente della funzione “scudo della rete”, che offre tutela e difesa legale agli iscritti e agli eletti del Movimento in caso di «cause intentate contro di loro, spesso a scopo intimidatorio». Il capo politico Luigi Di Maio l’aveva anche scelta per fare parte del collegio dei probiviri. «Non siamo chiamati semplicemente a decidere Draghi sì no. Siamo chiamati a scegliere se presidiare o meno riforme e miliardi che avranno ricadute generazionali. Chi governa, chi ambisce a governare, chi fa politica per migliorare le cose giorno per giorno non ha scelta» scriveva ieri sulla sua pagina Facebook a proposito del voto sulla piattaforma Rousseau, prima di festeggiare, in serata la vittoria del sì e le nascita del governo.