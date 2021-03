Fabio Volo: “Io, molto genitore e poco influencer. Ai miei figli do alternative al cellulare” di Arianna Finos

Pubblicità

Fabio Volo, 48 anni e una ricca filmografia alle spalle (‘Il giorno in più’, ‘Uno su due’, ‘La febbre’), è la scelta perfetta per il ruolo di un padre boomer che entra in conflitto con la figlia adolescente fissata con i social e intenzionata a diventare influencer. Questo il conflitto alla base di Genitori vs Influencer, il film di Michela Andreozzi che andrà su Sky Cinema e Now tv dal 5 aprile. L’attore, scrittore e conduttore telefonico racconta: “Ho potuto coronare un sogno interpretare un professore – racconta Fabio Volo, che nella vita è padre di due bambini – un lavoro che avrei voluto fare nella vita e che per qualche mese ho potuto fare sul set. Mi piace del personaggio il fatto che, in quanto vedovo, cresce la figlia da sola avendo il controllo del suo mondo, nutrendola a pane, Spinoza e Kirkegard. Ma quando arriva il conflitto non riesce a gestirlo”. L’intervista è di Arianna Finos, montaggio Lorenzo Urbani.





