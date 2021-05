Fai, tornano le giornate di Primavera: 600 luoghi della cultura per ripartire. Franceschini: “Sarà un nuovo Rinascimento”

Pubblicità

“Una sorta di grande Rinascimento, un’occasione importante dopo la riapertura di cinema e musei per orientare gli italiani verso consumi culturali nuovi”. Dario Franceschini benedice così le giornate di Primavera del Fai, che il 15 e il 16 maggio ritornano dopo la chiusura forzata dello scorso anno. Che diventa così, il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown. Una scommessa, dunque, organizzata in poco tempo, che vedrà i visitatori tornare in presenza tra le bellezze meno conosciute e spesso più inaccessibili dell’Italia. Quelle che non ti aspetti “e che in altri paesi del mondo sarebbero un’attrazione incredibile”, continua il ministro dei Beni Culturali. Anche se l’ingresso sarà comunque in misura contingentata, quindi in piccoli gruppi e con prenotazione on line sul sito www.giornatefai.it dalla mezzanotte del giorno precedente. Con un contributo minimo di 3 euro.

Ingressi limitati

Seicento i luoghi disseminati in 300 città che sono pronti a spalancare le porte. E metà di questi si potranno ammirare all’aperto. Un week end dal sapore davvero speciale, dopo mesi e mesi in cui si è rimasti chiusi in casa. E che darà la possibilità di perdersi nella bellezza di oltre 142 chiese, 132 palazzi, 25 ville, 48 borghi. E ancora tanti campanili, torri, musei, biblioteche, teatri, mulini e alberi monumentali. “Un piccolo “miracolo” e un regalo agli italiani, che lo scorso anno era saltato oggi frutto di “un’incontenibile voglia d’Italia” e dell’entusiasmo delle 335 delegazioni e Gruppi volontari Fai. “Nel 2019 – spiega il presidente del Fondo Andrea Carandini – avevamo 1.100 siti aperti in 430 città. Quest’anno potremo accogliere solo 220 mila visitatori con un terzo dei luoghi. Meglio di niente, fino a pochi giorni fa non eravamo sicuri neanche di poterlo fare”.

Meraviglie sconosciute

E invece, ecco la possibilità di visitare il Castello di Sammezzano a Reggello in provincia di Firenze, oppure le due chiese di Gio Ponti, quasi ignorate dai più, a Milano e a Taranto. E poi la Villa “Il Vascello” a Roma, il borgo di Santa Maria del Cedro a Cosenza che ogni anno tra luglio e agosto si riempie di Rabbini che selezionano questi agrumi lucenti per il Sukkot, la festa delle capanne. E ancora, Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera, che dopo le ferite del terremoto del 1980 ha ritrovato la sua luminosa commistione di stili, tra barocco e neoclassico, o il Parco archeologico del Pausilypon, vicino Napoli, con la monumentale villa romanza affacciata sul mare, che tanto piacque all’imperatore Augusto. Così come l’Eremo dannunziano a San Vito Chietino: una piccola casa rurale circondata da una natura selvaggia e impervia, che fu ritiro “d’amorosi sensi” di Gabriele d’Annunzio e Barbara Leoni, la “bella romana” musa e compagna del poeta per cinque anni.

Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI che va avanti grazie al lavoro di tanti volontari, con contributi maggiori oppure con l’iscrizione annuale. Oppure con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio.

