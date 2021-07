False borse Gucci, Bottega Veneta e Vuitton per le vip di Roma Nord. Tra le acquirenti multate Quattrociocche e Rutigliano VIDEO

Negli ultimi tre anni era riuscita a mettersi in tasca 850mila euro, vendendo in casa borse griffate Gucci, Bottega Veneta, Hermes, Louis Vuitton. Il giro delle clienti era quello dei volti dello spettacolo, delle frequentatrici dei circoli sportivi di Roma Nord. Qualche esempio? Tra le acquirenti multate per incauto acquisto di merce contraffatta (la sanzione è da 1500 euro, 300 euro se pagata in misura ridotta) dai finanzieri del comando provinciale di Roma ci sono anche l’attrice Michela Quattrociocche, ex moglie del calciatore Alberto Aquilani, la presentatrice tv Teodora Rutigliano, Alessia la parrucchiera di Ilary Blasi.



Gli uomini del III nucleo operativo metropolitano agli ordini di Andrea Fegatelli erano entrati nell’appartamento a Corso Francia nell’ottobre…