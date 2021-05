Falso ideologico e truffa ai danni dello Stato: avviso di garanzia a Pizzarotti

Pubblicità

Pubblicità

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è indagato per falso ideologico e truffa ai danni dello Stato.

“Mercoledì mi hanno notificato un nuovo avviso di garanzia, l’ennesimo, per i seguenti reati: falso ideologico e truffa ai danni dello Stato”, scrive in un post sui social.

La vicenda lo coinvolge in qualità di presidente della Fondazione Teatro Regio in relazione a due rappresentazioni a Busseto.

Il primo cittadino è accusato di aver truffato lo Stato perché per le rappresentazioni delle opere liriche I Masnadieri e Rigoletto al Teatro di Busseto dovevano essere, “cito testualmente, ‘impiegati 45 professori d’orchestra’, circostanza che per l’accusa non è ‘corrispondente al vero’. Ecco questo è quello che farebbe di un sindaco un falsario e truffatore”, si sfoga Pizzarotti.

“In nove anni di esercizio delle mie funzioni sono stato indagato ben sei volte, ma come era prevedibile, considerata la mia correttezza, quei processi si sono sempre chiusi con archiviazioni o sentenze di assoluzione, senza neppure arrivare a giudizio. Turbativa d’asta, abuso d’ufficio, ancora abuso d’ufficio, disastro colposo e ora truffa ai danni dello Stato e falso ideologico”, ricorda.

“Leggendo questi capi d’accusa pare che non sia un cittadino al servizio della città nella quale sono nato e cresciuto, ma un pericoloso truffatore fuorilegge. Tuttavia i reati a me contestati non sono mai andati a dibattimento: i giudici, anche d’appello, hanno sempre affermato non sussistessero le gravi accuse ingiustamente attribuitemi”.

“È ovvio che anche in questo caso ritengo di aver agito pienamente in buona fede, con onestà, trasparenza e negli interessi di Parma. Mi difenderò ancora una volta come è doveroso e giusto che sia, confidando nella giustizia e nelle leggi di questo Stato”.

Tuttavia, spiega, “non posso negare che, stante la trasparenza dei rapporti tra la Fondazione e il Ministero, la notizia di essere indagato mi lascia del tutto incredulo. Tuttavia, proprio per questo, saprò difendermi nella consapevolezza della mia onestà intellettuale e morale peraltro doverose nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali al solo fine di tutela del pubblico interesse”.

“Riflettendo sulle precedenti vicende giudiziarie che mi hanno coinvolto e sono finite nel nulla (quattro da parte della stessa Pm che ora mi contesta la truffa), ciò che mi rattrista ancora una volta è osservare che colui che s’impegna per il bene dei cittadini è un facile bersaglio, al contrario, chi ha istruito azioni giudiziarie avventate e infondate impiegando centinaia di migliaia di euro pubblici continui ad esercitare la propria funzione senza mai dover rendere conto degli esiti del proprio operato”.

Una presa di posizione nei confronti della magistratura che già in passato aveva creato frizioni.

Parma, il procuratore D’Avino a Pizzarotti: lamentele incomprensibili 19 Aprile 2019

“Più precisamente – conclude il sindaco – il danno vero, profondo, in vicende come queste è un possibile indebolimento del rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni ed è questo il motivo per cui sono qui a scrivervi.

Non è bello aprire un giornale e leggere di essere un truffatore. Mi difenderò dimostrando ancora una volta nella consapevolezza di aver agito nell’interesse pubblico”.

Pizzarotti è stato coinvolto in indagini sulle vendite delle quote comunali nella Stu Pasubio, per l’alluvione del Baganza, per le nomine fiduciarie del direttore generale, del capo di gabinetto e del portavoce, dalla Corte dei Conti per l’incarico all’attuale dg dall’Asp di Parma alla direzione generale della macchina comunale nel 2015.

La Procura non ci sta e rilancia. In una nota il procuratore Alfondo D’Avino sottolinea “l’assoluta correttezza del suo ufficio che, nella istituzionale attività di accertamento di fatti-reato, legittimamente porta avanti delle investigazioni, nel corso delle quali, essendo emersi indizi di reità, ha emesso invito a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di una delle persone sottoposte a indagini, ovvero per compiere un atto che, nel contempo, ha valenza investigativa ma costituisce altresì l’occasione per l’interessato per esporre le proprie ragioni, così difendendosi (come la legge prevede) ‘nel processo’.

Tutto ciò è avvenuto nella massima discrezione e segretezza, a tutela della riservatezza delle persone e delle Istituzioni pubbliche coinvolte. Desta pertanto perplessità l’espressione –r iportata dalla stampa come proveniente dal profilo facebook dell’interessato – secondo cui ‘non è bello aprire un giornale e leggere di essere un truffatore’, posto che nessun giornale era a conoscenza della notizia prima che, improvvidamente, proprio l’interessato ne facesse pubblica menzione.

La Procura di Parma non intende alimentare polemiche lanciate mediante l’evocazione di pregresse vicende giudiziarie o la personalizzazione delle inchieste, nella consapevolezza che l’unica strada da percorrere, per un ufficio così delicato come la Procura, sia quella del mantenimento dell’equilibrio istituzionale, secondo cui i processi si fanno nelle aule di giustizia, dove, nell’ambito della normale dialettica, accusa e difesa si confrontano civilmente intorno a una ipotesi di reato”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest