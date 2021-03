Famiglie, con il Covid più debiti e rate più basse. Ed è allarme per lo stop alla moratoria sui mutui

Pubblicità

“LA SOSTENIBILITA’ degli impegni finanziari delle famiglie rischia di deteriorarsi quando termineranno il blocco dei licenziamenti e dei fallimenti, la cassa integrazione straordinaria, la moratoria sulle rate dei finanziamenti. La dinamica dei redditi, l’andamento del mercato del lavoro e dei tassi d’interesse, potrebbero incidere in modo negativo sulla capacità di ripagare regolarmente le rate dei prestiti e dei mutui”. Il Crif è la società che governa il database del sistema bancario italiano, punto d’osservazione ideale per misurare la temperatura all’economia familiare, e il segnale d’allarme emerge dai dati sull’indebitamento pro capite degli italiani dopo un anno di Covid. Un’analisi che il Crif ha declinato provincia per provincia, dando sostanza statistica al ‘mantra’ di questa fase epocale del nostro Paese: nulla sarà più come prima. O, a voler essere più pragmatici, nulla potrebbe essere più come prima. Dipenderà, certo, dal comportamento di ciascuno di noi, ma soprattutto dalle scelte della politica economica. Qui e adesso.

Tra opportunità e crisi

Da sempre i dati sull’indebitamento delle famiglie si prestano a una doppia lettura: possono essere il termometro della ‘cultura finanziaria’ degli italiani (sempre più abituati, anche per i livelli bassissimi dei tassi d’interesse e per il proliferare delle promozioni, ad utilizzare la leva dei prestiti non solo per il classico mutuo casa ma per ogni altra spesa); al contempo, però, possono segnalare il peso di una crisi economica che riduce reddito e potere d’acquisto. Insomma, ci si indebita perché il lavoro manca o è drasticamente ridimensionato. Potrebbe essere il caso di quanto sta accadendo con la pandemia, anche se, appunto, i veri effetti si misureranno solo quando si sarà richiuso il paracadute delle norme e dei sostegni economici aperto fin qui dal governo.

Più debiti ma per meno soldi

“Nel 2020 – spiega il Crif – la platea degli italiani che hanno chiesto un mutuo o un prestito (personale o finalizzato) si è allargata del 3,7%, arrivando al 42,2% della popolazione maggiorenne, mentre la rata mensile rimborsata a livello pro-capite è scesa del 3,8% a 324 euro”. Le diversificazioni territoriali (analizzate nel dettaglio con le mappe navigabili collegate a questo testo) presentano uno spettro che va dai livelli massimi della triade Trentino-Lombardia-Veneto ai minimi della Calabria, riproponendo di fatto lo spartiacque tra due Italie (Nord e Sud) distanti. Perché l’indebitamento e le rate medie più basse nel Mezzogiorno, denotano evidentemente tenori di vita e aspettative altrettanto basse. Negli ultimi 5 anni la quota di mutui e prestiti personali sul totale è scesa, mentre quella dei finanziamenti ‘finalizzati’ è salita dal 43,3 al 47,8%. “La pandemia – sottolinea il Crif – ha confermato l’atteggiamento prudente delle famiglie italiane sul fronte dell’indebitamento per consumi o investimenti sulla casa”. Prudenza magari accentuata dalle preoccupazioni per le prospettive della crisi economica e della sostenibilità dei debiti: “Nell’anno del Covid – spiega Beatrice Rubini, direttore della linea Mister Credit di Crif – le famiglie hanno cercato di ridurre l’esposizione verso le banche per far fronte a una situazione di incertezza per il lavoro e per il reddito. Le attivazioni di mutui e prestiti sono numericamente aumentate, ma con rate mensili meno pesanti e piani di rimborso più lunghi”.

Un futuro rischioso

Quanto avrà funzionato la prudenza degli italiani, o quanto sarà profonda la ferita della crisi economica si scoprirà solo quando verranno meno gli aiuti economici pubblici e le agevolazioni normative, compresa ovviamente la moratoria che ha sospeso il pagamento delle rate dei finanziamenti accesi. In questo senso il segnale che arriva dal Crif allarma: “Il tasso di default nel credito alle famiglie negli ultimi 5 anni è complessivamente diminuito, ma nell’ultimo trimestre del 2020 c’è stata un’inversione di tendenza, è risalito all’1,9%. Siamo ancora vicini ai minimi storici, ma il cambio di segno preoccupa. Nel prossimo futuro la rischiosità sarà condizionata dalla tenuta complessiva del tessuto economico e l’impatto della recessione sulla capacità delle famiglie di sostenere l’onere del debito sarà ancora collegato alle misure del governo a sostegno dei redditi e ai meccanismi di moratoria”. L’ennesimo messaggio per il premier Mario Draghi.





