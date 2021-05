Fanno l’amore sul prato, maximulta da 10mila euro: ma solo per lei

Presi dalla passione fanno sesso in un prato pubblico ma l’avventura costa cara. O almeno per lei: la donna, italiana di 46 anni, è stata multata per 10mila euro mentre lui è riuscito a dileguarsi. È successo domenica scorsa a Moncalieri, in borgata Santa Maria, alle porte di Torino.

La coppia si è fatta trascinare dal momento e si è appartata in un campo di via Juglaris senza curarsi di essere in mezzo ai palazzi, così molti, dai balconi, hanno assistito comodamente alla scena, anche molto rumorosa. E tanti hanno allertato gli agenti della polizia municipale.

Quando i vigili sono arrivati, l’uomo si è rivestito in fretta ed è fuggito. Lei era ancora lì. Ha provato a negare dicendo di essersi solo sdraiata sull’erba, ma poi ha ammesso tutto. Ha anche spiegato che era con l’uomo, 38 anni, anche lui residente a Torino, alla fermata del bus ad aspettare il mezzo quando si sono fatti travolgere dalla passione. Una passione che a lei costerà 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico.