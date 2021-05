Fassina si candida alle primarie per il sindaco di Roma

ROMA – Ha deciso. Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere comunale, già candidato sindaco per la sinistra al Comune di Roma nel 2016 e viceministro dell’Economia nel governo Letta, ha annunciato la sua partecipazione alle primarie per la corsa al Campidoglio: “Sono pronto. Metto a disposizione la mia candidatura per Sinistra Italiana e art 1 – mdp, a tutta la sinistra, ma se c’è una donna mi tiro indietro”.

L’annuncio sarebbe stato dato stasera durante la riunione della coalizione di centrosinistra. Nella complicata corsa per le candidature a sindaco di Roma, un paio di mesi fa Fassina si era detto preoccupato per il ritardo e, interpellato su Gualtieri, aveva detto che gli sembrava “un nome adeguato a raccogliere la sfida”. Più volte ha parlato dell’importanza della riforma amministrativa per Roma e dell’annoso problema dei rifiuti. E aveva insistito sulle linee programmatiche sedando i facili entusiasmi: “Ma le primarie, insisto, non sono un episodio di X-Factor. Per avere senso, devono avvenire lungo linee politiche e programmatiche condivise.”