‘Fast & Furious 9’ in sala il 18 agosto per festeggiare i vent’anni della saga

Dopo vent’anni la saga sulle macchine veloci è ancora là. Arriva nelle sale italiane il 18 agosto con anteprime nelle località di vacanza nelle settimane precedenti ‘Fast & Furious 9’ che ritrova il regista Justin Lin e quasi tutto il cast. Ritroviamo Dom Toretto (Vin Diesel anche produttore del film) in una casa di campagna, ha deciso di ritirarsi dal giro e vuole condurre una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian. Il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte e questa volta si ritroverà a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob. La morte del padre (in un incidente in pista) alla fine degli anni Ottanta li ha separati per sempre. Ma il lavoro li farà rincontrare.

