Favara, ucciso l’ex presidente del consiglio comunale in un bar. Ha sparato un killer a volto scoperto

Era all’interno di un bar di via IV Novembre, nel centro di Favara, provincia di Agrigento. Un uomo, a volto scoperto, lo ha affrontato mentre usciva dalla toilette, sparando due colpi di pistola. Non c’è stato scampo per Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale legato al centro destra e imprenditore nel settore delle residenze per anziani, ne gestiva diverse in provincia. Sono stati momenti di paura nel locale, l’assassino si è allontanato velocemente, forse c’era un complice ad attenderlo. Sul posto si trovano adesso i carabinieri, che stanno ascoltando alcuni testimoni. L’inchiesta è coordinata al momento dalla procura di Agrigento diretta da Luigi Patronaggio e non dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Segno che al momento si segue una pista non di mafia, ma siamo alle battute iniziali dell’inchiesta.

“La comunità è sotto choc per quanto accaduto oggi pomeriggio”, dice Anna Alba, fino al 4 agosto sindaco di Favara. “Sembra di essere tornati agli anni Novanta, quando i killer colpivano in pieno centro. Speriamo davvero che questo omicidio non segni un drammatico ritorno al passato. Lupo era un giovane solare, sempre sorridente, era soprattutto padre di due figli”.





