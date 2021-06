Favori nell’Indagini sull’ex Ilva, arrestato l’avvocato Amara e obbligo di dimora per l’ex procuratore di Taranto Capristo

Pubblicità

Parte da Potenza il terremoto giudiziario che ha travolto l’avvocato siciliano Pietro Amara, la gola profonda che di recente ha fatto tremare la politica e il Csm. L’avvocato è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunti favori relativi a procedimenti che riguardavano l’ex Ilva di Taranto.

Il mio nome è Amara

Al centro dell’inchiesta l’ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, arrestato un anno fa per concussione e oggi destinatario di un provvedimento di obbligo di dimora. Amara è stato consulente legale di Ilva quando l’azienda era in amministrazione straordinaria e, in tale veste, avrebbe avuto rapporti – che la Procura lucana considera illeciti – con Capristo.

Il mio nome è Amara / Seconda parte

Agli arresti domiciliari è finito l’avvocato tranese Gaicomo Ragno (già condannato nell’ambito del processo sul “Sistema Trani”, che svelò atti di corruzione degli ex magistrati Michele Nardi e Antonio Savasta). In carcere anche il poliziotto Filippo Paradiso, che avrebbe fatto da tramite tra Capristo e Amara.





