FdI, Meloni incontra Draghi. “Gli ho chiesto di non fare lo stesso errore di Conte, prepari l’Italia alla ripresa”

Un colloquio “lungo e franco” nel quale “FdI ha portato molte delle sue proposte. Il presidente Draghi è stato molto interessato e cordiale, spero in appuntamenti cadenzati per fare la nostra parte”. Ha riassunto così Giorgia Meloni l’incontro avvenuto oggi con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Sono stati affrontati temi legati alle progressive riaperture, alle misure anti-Covid, alla ripresa economica e sociale del Paese. E il presidente del Consiglio “è attento e ragionevole”, ha osservato la leader di FdI.

Tante le questioni affrontate, a partire dal “tema della limitazione delle libertà personali: io credo non possa più esserci un governo nel quale non c’è qualcuno che si assume la responsabilità di scelte che vengono fatte e che ci dica su quali basi scientifiche – ha osservato Meloni – Continuano ad esserci misure assolutamente irragionevoli ai fini della lotta al Covid: dal tema del coprifuoco alle 4 persone a tavola all’aperto, la mascherina all’aperto quando si sa di essere sani, il settore del wedding che è letteralmente in ginocchio e non viene fatto ripartire. Noi abbiamo chiesto di fermare queste misure: abbiamo detto al presidente di fermarle, di valutare se non ci siano alcune di queste scelte che sono prive di senso e allontanano i cittadini. Anche lui si rende perfettamente conto che il tema c’è”.

Quindi, la richiesta a Draghi “di non fare lo stesso errore del governo Conte, la scorsa estate, quando non ci si preparò all’autunno adeguatamente e non mise in sicurezza l’Italia rispetto alla possibilità del ritorno di un contagio – ha riferito Meloni – Serve il potenziamento dei mezzi pubblici e poi non possiamo permetterci un altro anno di Dad”.

E ancora. “Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di valutare di andare in Europa e valutare la sospensione del nuovo regolamento bancario sullo scoperto, per evitare di avere milioni di persone segnalate alla centrale rischi”.

Nel centrodestra resta ancora il nodo candidati per le prossime amministrative, ma Meloni ha assicurato: “A Roma, Milano e nelle altre città siamo in dirittura di arrivo. Ci dobbiamo rivedere i primi della settimana e confido si decida perché non possiamo perdere tempo”.