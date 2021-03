FedEx “internalizza” i servizi in appalto esterno e annuncia 800 assunzioni

Pubblicità

ROMA – Ottocento assunzioni in sei sedi da Napoli a Firenze: FedEx Express ha annunciato una serie di investimenti in Italia “a conferma dell’impegno dell’azienda verso i clienti ed il personale, nonché a sostegno della ripresa economica delle imprese”. Le assunzioni riguardano addetti al servizio di smistamento dei pacchi negli hub nazionali di Padova (dove le attività di reclutamento sono già iniziate), Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze e Napoli Teverola. I nuovi assunti sostituiranno i fornitori esterni all’organizzazione di FedEx, che finora si sono occupati di questi servizi.

“Questo cambiamento, che avviene in un periodo di grande incertezza economica in Italia, riflette la fiducia di FedEx nel mercato italiano ma anche la sua ambizione di fornire un servizio affidabile, competitivo e agile, in grado di rispondere rapidamente alle richieste e ai trend del mercato”, spiega una nota nella quale si precisa come “il piano di investimenti includa anche la riprogettazione del network italiano con l’obiettivo di renderlo più stabile ed efficiente”.

FedEx ha inoltre commissionato lo sviluppo di una nuova struttura nel Nord Italia, nei pressi di Novara, che dovrebbe avviare la propria operatività nella seconda metà del 2022. Questo nuovo sito, spiega l’azienda, “consentirà l’ampliamento della capacità e dell’efficienza del network in tutto il Paese, per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida crescita trainato da e-commerce ed evoluzione digitale”. “Il re-engineering del network in Italia è fondamentale per garantire un servizio affidabile alla clientela ma anche per creare un ambiente di lavoro che ispiri ai nostri collaboratori in tutto il Paese fiducia e volontà di crescita”, ha commentato Stefania Pezzetti, presidente del consiglio di amministrazione di FedEx Express Italia.

L’operazione annunciata da FedEx va nella direzione indicata dai sindacati, afferma Antonio Pepe, della segreteria nazionale Filt Trasporti Cgil: “I magazzini non venivano governati dall’azienda ma dai fornitori, spesso le ditte che fornivano servizi esternalizzati non garantivano tutti i diritti, a cominciare da ferie e malattie. Per cui questa decisione è positiva, va nella direzione da noi indicata. Però oggi siamo in sciopero nazionale, perché chiediamo il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto da un anno e mezzo”. Il rinnovo del contratto è di particolare importanza in un settore dove è alto il dumping, cioè la stipulazione di contratti collettivi fotocopia che però prevedono condizioni peggiorative per i lavoratori. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Le trattative con le associazioni datoriali si sono arenate sulle richieste economiche dei sindacati, ma anche sulla richiesta di abolizione degli scatti di anzianità e la riduzione di ferie e permessi.

“La partecipazione e la riuscita dello sciopero – sostiene il segretario nazionale della Filt Cgil Michele De Rose – è anche un modo per rispondere alla pressione che in queste ore alcune associazioni datoriali stanno facendo sui lavoratori. Le lavoratrici e lavoratori considerati essenziali sono sostanzialmente arrabbiati visti gli enormi sacrifici che hanno dovuto compiere per continuare a garantire il flusso di merci, a partire da quelle essenziali, durante tutta la pandemia. Per loro chiediamo ora risposte salariali e normative adeguate ai lavori che svolgono ed un rinnovo che veda la firma del maggior numero di associazioni datoriali a difesa dell’unicità del contratto”. Secondo la Filt Cgil le adesioni a metà giornata erano già molto alte, fino al 100% in alcune aziende.





