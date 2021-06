Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: tre Grazie insieme per ‘Mille’, il brano dell’estate

Pubblicità

Pubblicità

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, un inedito trio per il brano dell’estate Mille, uscito oggi. La collaborazione è stata annunciata qualche giorno fa a sorpresa sui social del rapper milanese e sembra essere nata sulla scia della partecipazione dei tre a Sanremo. Fedez era in gara in coppia con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome: secondo posto nella classifica finale della manifestazione. Orietta berti la grande outsider della competizione con Quando ti sei innamorato. Achille Lauro ospite fisso di tutte le sere con i suoi “quadri” tra musica e arte. La cover del singolo nato dalla collaborazione dei tre artisti è una creazione di Francesco Vezzoli.

Il brano inizia con la voce di Fedez: “Quello che hai messo nel rossetto, mi fa effetto. Mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso. E mi chiudo in me stesso”. Orietta Berti è protagonista del ritornello: “Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare”. Achille Lauro invece canta: “Mi avevi detto un altro e sono già tre. Così sfacciato che domando se sali da me, spogliami e facciamo un tris. Questa notte questa casa sembra Grease“. Sonorità anni Sessanta estive e il riferimento al film cult con John Travolta e Olivia Newton John ambientato negli anni ruggenti. Tutto fa pensare che sarà una delle hit dell’estate. Intanto la curiosa collaborazione, lanciata dai tre protagonisti con una breve diretta Instagram, sta suscitando la curiosità sui social network. Anche per la copertina, realizzata dall’artista Francesco Vezzoli rielaborando “Le tre Grazie”, opera del pittore francese Émile Vernon (1872-1920).









Go to Source

Tweet Share Pinterest