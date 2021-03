Fedez: “Ciao, Orietta Berti”. “No, sono Lorenzo da Roma”  

Pubblicità

Fedez, in gara a Sanremo in coppia con Francesca Michielin, ha voluto organizzare una diretta Instagram con un’altra concorrente di questa edizione, Orietta Berti. Il rapper però ha commesso un errore mentre tentava di avviare la chiamata: “Non sei Orietta?”, ha detto, quando si è reso conto di non essere in diretta con lei ma con un ragazzo, a sua volta spiazzato e molto emozionato: “Sono Lorenzo, da Roma”. “Scusami, ho invitato Orietta, perché tu ti chiami così?”. “Perché la mia è la fan page”, ha risposto il ragazzo prima di salutare il cantante. Dopo l’incidente, Fedez è finalmente riuscito ad avviare la chiamata in diretta con la vera Orietta.

video Twitter – inWinterfell__





