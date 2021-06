Femminicidio a Castelnuovo Magra, uccide l’ex compagna di 25 anni

Femminicidio a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia: un uomo, un cittadino di nazionalità maghrebina di 29 anni, ha ucciso l’ex compagna di 25 anni, di origine sarda, ma residente nella cittadina ligure, in una villetta di via Baccanella, alla periferia della località. La lite è scoppiata in casa, i due erano in via di separazione. Nell’appartamento erano presenti anche un’amica e il figlio della coppia, un bimbo di 1 anno e mezzo, che si sono rifugiati in bagno quando l’uomo ha preso il coltello.

I carabinieri, avvertiti dai vicini, sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta d’ingresso. L’uomo era ancora in casa e ha aggredito tre militari, poi è stato bloccato e arrestato, mentre il piccolo è stato portato in salvo dai vigili del fuoco attraverso la finestra. Nel tentativo di fermarlo tre militari hanno riportato ferite da taglio. L’uomo, anche lui ferito, è stato trasportato in ospedale a Massa dov’è piantonato dai carabinieri. La giovane è morta sul colpo per le ferite inferte con un coltello da cucina di cui almeno una, al collo, risultata fatale.

Ancora in corso gli accertamenti su dinamica e motivi della lite. Secondo le prime verifiche non risultano né denunce né segnalazioni precenti a carico del presunto omicida.