Femminicidio nel Salento, l’ex scrisse a Sonia e al fidanzato: “Siete due morti che camminano”

“Siete due morti che camminano”. È uno degli ultimi messaggi con cui Salvatore Canfora ha minacciato l’ex fidanzata Sonia Di Maggio e il suo nuovo ragazzo, Francesco Damiano, pochi giorni prima di uccidere a coltellate per strada la 29enne a Specchia-Gallone, nel Salento. Il messaggio non rappresenta una minaccia isolata. Da tempo il 38enne di Torre Annunziata contattava via sms il nuovo fidanzato di Sonia per intimargli di lasciarla stare “perché era una cosa sua”.

Ventinovenne uccisa dall’ex nel Salento, l’assassino aveva programmato tutto: è partito da Napoli con il coltello di Francesco Oliva 03 Febbraio 2021

E per l’omicida la ragazza doveva essere sua o “non appartenere a nessun altro”, come se fosse un oggetto e non una persona: lo ha spiegato lo stesso omicida reo confesso nel corso dell’udienza per la convalida del fermo.

Nell’ordinanza con cui la gip Giulia Proto ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, la giudice scrive che se Carfora fosse rimasto in libertà “avrebbe potuto ammazzare anche chi, nella sua testa, gli aveva tolto la sua ragazza”. Ossia Damiano, “colpevole di essersi frapposto fra lui e la Di Maggio, ostacolandolo nei numerosi tentativi di impossessarsi di quella che considerava evidentemente roba sua: e se non poteva essere sua, Sonia non doveva essere di nessun altro”.

Per dimostrare il suo “amore malato”, come lo definisce la stessa gip, nelle scorse settimane Carfora aveva raggiunto la casa della madre di Sonia per sapere dove si trovasse.

Un viaggio fino a Rimini, inutile. Perché Sonia, a fine dicembre del 2020, aveva deciso di non tornare più a Napoli. Aveva ormai paura di quell’uomo che l’aveva minacciata e picchiata ripetutamente, lasciandole anche una cicatrice in volto. Lei non aveva mai presentato denuncia: “Temeva di renderlo ancora più violento”, ha spiegato Damiano dopo l’omicidio.

Ventinovenne uccisa dall’ex nel Salento, il fidanzato: “Sonia aveva paura del suo assassino” di Francesco Oliva 02 Febbraio 2021

La 29enne si era trasferita in Salento per rifarsi una nuova vita con Damiano, che aveva conosciuto sui social. E quando Carfora ha capito che Sonia non poteva più essere “cosa sua” ha affrontato il viaggio, “determinato ad uccidere Sonia non appena l’avesse trovata”.

Prima in pullman fino a Foggia, poi in treno sino a Lecce e infine su un altro bus per raggiungere Minervino di Lecce e sorprendere la coppia per strada nella frazione di Specchia-Gallone. Aveva con sé un coltello da sub. E non nello zaino, ma nella cintola dei pantaloni.

“Pronto per essere usato”, scrive la gip, nonostante l’uomo, nel corso dell’interrogatorio, avesse cercato di giustificare il possesso dell’arma per difendersi da eventuali aggressioni del fidanzato di Sonia.

Carfora ha anche affermato che la ragazza “se l’è cercata”. Per l’uomo, si legge nell’ordinanza, “era inaccettabile che la donna non volesse più stare con lui nonostante negli ultimi due mesi non l’avesse più percossa. Ed era normale per lui – riporta la gip – pretendere che la sua compagna non lavorasse perché, essendo una bella ragazza, gli uomini la guardavano. Sonia non doveva lavorare e non doveva uscire senza di lui, ma soprattutto non doveva permettersi di rifarsi una vita con un altro uomo”.





