Ferragosto alla griglia. Consigli e ricette per la cottura perfetta

Che si trascorrano le vacanze al mare, in montagna o in città c’è un rito che gli italiani amano più di ogni altra cosa: la grigliata di Ferragosto. Un’occasione per dilettarsi con il metodo di cottura primordiale, quello del fuoco. Del resto nel nostro Paese, da nord a sud, esistono tanti piatti della cucina italiana che si basano su questo tipo di cottura: dal braciere allo spiedo, dal forno a legna alla griglia, questa tecnica dona agli alimenti profumi e sapori entrati ormai a far parte della tradizione in tavola.

Non basta accendere un fuoco e cuocere: per ottenere i risultati migliori occorre seguire qualche semplice consiglio e non lasciare tutto al caso. Ecco perché esistono anche libri dedicati proprio alle tecniche di cottura come il manuale Cuocere di Eugenio Signoroni scritto per Slow Food Editore (320 pagine; 18,00 euro). Prima di accendere i fuochi dunque, capiamo come grigliare al meglio, partendo proprio dal carbone, che deve essere abbondante: “Sembra scontato – spiega Roberto Pintadu del ristorante Bifrò di Torino – ma non lo è per nulla. Per avere una grigliata performante è fondamentale che il carbone duri nel tempo e mantenga un calore costante durante la cottura; sceglietelo di buona qualità e non abbiate paura di farne una piccola scorta”. Certo, la cottura a legna regala tutta un’altra poesia, ma l’esperienza richiesta è maggiore, anche per scegliere i legni giusti che non devono mai essere troppo grandi.

La brace, in ogni caso, va preparata per tempo e di norma bisogna aspettare una quarantina di minuti prima che sia arrivata alla temperatura giusta per iniziare. Seconda accortezza: mai prendere le carni dal frigorifero e metterle immediatamente sul fuoco. “Tutto quello che deve essere grigliato – prosegue lo chef sardo originario di Tula – deve restare a temperatura ambiente per almeno un paio d’ore in modo da abbassarne lo shock termico durante la cottura”. Le carni infatti, sono messe direttamente sulla fonte di calore e raggiungono temperature molto elevate: ecco perché le tempistiche possono variare di alcuni minuti a seconda delle tipologie, ma si parla sempre di cotture veloci.

Grigliate in un parco di Torino (@Reporters) Fondamentale, poi, la scelta delle attrezzature da utilizzare come i termometri (meglio se a sonda) per controllare che il calore non sia troppo elevato, i guanti resistenti per proteggersi dalle bruciature e le pinze per spostare i pezzi di carne senza bucarli con i forchettoni proprio per evitare di danneggiarli. Prima di iniziare è regola pulire la griglia e ungerla leggermente: questa pratica aiuta la formazione dei grill marks, i segni di strinato tipici di queste cotture, che si ottengono non girando continuamente la carne, ma toccandola il meno possibile. E se le salse, tra cui la barbecue, sono essenziali per i diversi assaggi, anche la marinatura è aspetto fondamentale di una grigliata che si rispetti: da quella più acida (magari con gli agrumi) per il pollo, a quelle agrodolci ideali per le carni di manzo e di maiale. C’è anche chi, però, preferisce valorizzare il sapore della carne e quindi non le marina, ma le condisce solo con olio e sale o chi, invece, si dedica alla speziatura che, se fine e omogenea, può aiutare la formazione di una crosta croccante. Salsicce, costine, bistecche, pesce, verdure, tutto può essere grigliato. Con ricette diverse.

In Italia l’emblema della griglia sono gli arrosticini abruzzesi, ma un buon macellaio saprà consigliare i tagli migliori: dalla braciola di maiale agli spiedini, dal controfiletto di manzo alle ali di pollo o ancora i pesci come calamari, gamberi, sogliole che però richiedono una cottura più delicata e meno invasiva. E se c’è chi, come Pintadu, consiglia di consumare la carne appena tolta dalla griglia, altri suggeriscono il riposo: dopo la cottura non deve essere tagliata immediatamente per evitare la dispersione dei suoi liquidi nel piatto rischiando di rovinare anche un’esecuzione perfetta. Infine, cosa bere con una grigliata? Vino o birra, sicuramente, ma anche cocktail, come il Negroni ideale per tutti i tagli di carne cotti sul fuoco grazie alle sue note amare arricchite dalla presenza di Vermouth rosso e Campari o il Gin Tonic perfetto per i sapori neutri e la leggera nota amaricante data dall’acqua tonica.







